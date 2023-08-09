Толчинский об «Авангарде»: «Спрашивал, почему они никогда не предлагают контракты на 5 лет. Возможно, не задумывались, в КХЛ так не принято»

Теги Авангард ЦСКА СКА КХЛ Профсоюз игроков КХЛ Сергей Толчинский Чемпионат.com Хоккей

Сергей Толчинский сказал, что спрашивал у «Авангарда» об отсутствии долгосрочных контрактов.

В межсезонье 28-летний нападающий подписал соглашение со СКА сроком на 5 лет. 

«Помню, я спрашивал у «Авангарда», почему они никогда не предлагают контракты на пять лет, ведь так и игроку легче, потому что он понимает, что с этой командой будет бороться за Кубок.

И менеджеру легче, потому что он уже видит костяк, вокруг которого можно делать точечные усиления. ЦСКА лет пять-шесть уже вместе играют и уже чувствуют друг друга спинным мозгом, и на игре видно это доверие к партнерам.

Что «Авангард» отвечал на этот вопрос? Уже не помню, наверное, что это необычно, потому что обычно контракты на два-три года. Возможно, они даже не задумывались насчет пяти лет, хотя потом уже и такие разговоры были. Просто в КХЛ так не принято, и в профсоюзе нет особых гарантий насчет пятилетних контрактов.

Но, думаю, руководители сейчас уже начинают понимать плюсы длинных контрактов и смотреть в эту сторону», – сказал Толчинский

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