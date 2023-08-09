Толчинский о СКА: «Видно, что топ-организация, все условия для хоккеистов идеальные. Кайфую и наслаждаюсь»

Теги Авангард СКА КХЛ Сергей Толчинский Чемпионат.com Питание Хоккей

Сергей Толчинский назвал СКА топ-организацией, говоря о первых впечатлениях на новом месте.

28-летний нападающий перешел в петербургский клуб из «Авангарда» в это межсезонье, подписав контракт на 5 лет. 

«Отличные впечатления, жаловаться не на что. Видно, что это топ-организация, все условия для хоккеистов сделаны идеально, до мелочей. Кайфую и наслаждаюсь.

Удивило что-то в клубе? Если сравнивать прошлые команды, то плюс-минус везде все похожее, но тут очень много персонала, который со всем помогает. Все есть, предоставляют все, что хочешь, без всяких задержек.

Питание шикарное, условия тоже прекрасные, все здорово», – сказал Толчинский

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5 комментариев

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VintDV
Вроде как играть и вкалывать на тренировках надо... Ну да ладно:)))
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artem klishin
добро пожаловать в золотую клетку!
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Ноу криминалити
Главное, что тренер топ
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