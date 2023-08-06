Курьянов о Спунере: «Райан адаптирован к КХЛ и способен выйти на пик карьеры в «Авангарде», став примером профессионализма для молодых игроков»

Антон Курьянов объяснил переход Райана Спунера в «Авангард».

«Мы допускали потенциальную необходимость поиска квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачев – Буше, достойно заменив Корбана Найта.

В этой роли видим Райана Спунера – хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом.

Этот форвард результативно провел около 200 матчей в чемпионатах КХЛ, имеет значительный опыт игры в НХЛ.

Безусловными достоинствами Райана являются не только высокая результативность, а также умение уверенно работать на точке вбрасывания, но и навыки при игре в большинстве.

Райан адаптирован к игре в КХЛ и способен выйти на пик своей карьеры в «Авангарде», став примером профессионализма для наших молодых хоккеистов.

Немаловажно, что Спунер хорошо знаком с Ридом Буше, своим одноклубником по «Сарнии». Это поможет ему быстрее освоиться в нашем коллективе», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.