Виталий Абрамов высказался о подготовке к новому сезону.

Сегодня, 1 августа, игроки ЦСКА вышли из отпуска и провели первую официальную тренировку

– Ощущения отличные, все рады видеть друг друга! Первая тренировка, покатались, поиграли. Главное – почувствовать шайбу, потихоньку вкатываемся.

– Хватило времени отдохнуть с 29 апреля?

– Да (смеется). Более чем достаточно, думаю, все сами уже потихоньку тренировались и катались. Кто-то в зал ходил, поэтому с этим проблем нет. Все отдохнули и готовы.

– Понятно, что все ребята тренировались летом индивидуально. Но сегодня, когда собрались впервые вместе – есть особенное чувство. Или все буднично?

– Конечно, другие эмоции. Командная тренировка – это совсем другое. Были также тесты в зале, ощущения отнюдь не будничные. Первая тренировка – есть первая тренировка.

– Тренерский штаб сегодня также собрался впервые. Успели пообщаться, скучали?

– Повторюсь, все соскучились. Хочется скорее начать новый сезон!

– Лед был первым, а как сильно нагружали тренеры по ОФП? Наверняка, рассылались индивидуальные программы на лето?

– Да, нам отправляли программы. Летняя подготовка – это очень важно, тебе нужно подойти готовым к работе с командой.

Все занимались, сложности в нагрузках нет. Мы профессиональные спортсмены, знаем, что нужно делать летом. Не скажу, что было что-то слишком сложное или необычное. Только плановая подготовка, – сказал нападающий .