Абрамов о 1-й тренировке ЦСКА в межсезонье: «Ощущения отличные, покатались, поиграли. Главное – почувствовать шайбу, потихоньку вкатываемся»
Виталий Абрамов высказался о подготовке к новому сезону.
Сегодня, 1 августа, игроки ЦСКА вышли из отпуска и провели первую официальную тренировку
– Ощущения отличные, все рады видеть друг друга! Первая тренировка, покатались, поиграли. Главное – почувствовать шайбу, потихоньку вкатываемся.
– Хватило времени отдохнуть с 29 апреля?
– Да (смеется). Более чем достаточно, думаю, все сами уже потихоньку тренировались и катались. Кто-то в зал ходил, поэтому с этим проблем нет. Все отдохнули и готовы.
– Понятно, что все ребята тренировались летом индивидуально. Но сегодня, когда собрались впервые вместе – есть особенное чувство. Или все буднично?
– Конечно, другие эмоции. Командная тренировка – это совсем другое. Были также тесты в зале, ощущения отнюдь не будничные. Первая тренировка – есть первая тренировка.
– Тренерский штаб сегодня также собрался впервые. Успели пообщаться, скучали?
– Повторюсь, все соскучились. Хочется скорее начать новый сезон!
– Лед был первым, а как сильно нагружали тренеры по ОФП? Наверняка, рассылались индивидуальные программы на лето?
– Да, нам отправляли программы. Летняя подготовка – это очень важно, тебе нужно подойти готовым к работе с командой.
Все занимались, сложности в нагрузках нет. Мы профессиональные спортсмены, знаем, что нужно делать летом. Не скажу, что было что-то слишком сложное или необычное. Только плановая подготовка, – сказал нападающий ЦСКА.
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