Форвард ЦСКА Абрамов о «королях седьмой игры»: «Чувствуем, что просто не можем эту игру отдать. Считаем, что мы лучшие и должны выиграть»

Виталий Абрамов объяснил причины побед ЦСКА в седьмых матчах плей-офф.

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл три из трех седьмых матча в розыгрыше Кубка Гагарина.

– «Короли седьмой игры» больше подходит ЦСКА?

– Да, особенно по итогам этого плей-офф. Седьмая игра – это отдельная жизнь, и одна не похожа на другую.

Разные соперники и все серии складывались по-разному – где-то вели по ходу, где-то проигрывали. У нас уже есть хороший опыт проведения таких матчей.

– Кто-то из команды придумал про «королей седьмой игры»?

– Да, Паша Карнаухов начал кричать и все сразу подхватили. Он попал в точку.

– Побеждаете в седьмых матчах за счет уверенности?

– Да, уверенности, жажды победы. Мы чувствуем, что просто не можем эту игру отдать.

Считаем, что мы лучшие и должны выиграть, а каждый делает все для этого. Играем друг за друга и за команду.

Тренерский штаб находит новые слова, и мы сами понимаем, что не можем проиграть, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.