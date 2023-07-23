Экс-защитник системы «Тампы» Семыкин подписал пробный контракт со СКА (Metaratings)

Защитник Дмитрий Семыкин пройдет просмотр в СКА.

Как сообщает Metaratings, игрок заключил с клубом пробный контракт сроком до конца августа.

Он пройдет предсезонные сборы с главной командой, а также сыграет в контрольных матчах на летних турнирах.

Последние 3 года выступал в системе « ». 1 июля истек срок его контракта с клубом НХЛ.

В сезоне-2022/23 защитник провел 37 игр в и набрал 9 (1+8) баллов при показателе полезности «+5».

До переезда в Северную Америку игрок выступал в системе .