Футболист «Сочи» Юрганов: «Хоккейная школа в Новокузнецке сильнее, но смотреть хоккей лучше в Сочи»

Теги Металлург Нк премьер-лига Россия КХЛ ВХЛ Сочи Сочи Хоккей

Защитник ФК «Сочи» Игорь Юрганов сравнил развитие хоккея в Новокузнецке и Сочи.

Футболист родился в Рубцовске Алтайского края, но все детство провел в Новокузнецке, куда переехали родители.

– Несколько раз ходил на хоккей в Новокузнецке за компанию, но не болельщик. Это было, когда команда играла в КХЛ. Приезжали топовые клубы, можно было посмотреть на звезд.

– Но кому отдаете предпочтение в хоккее – Сочи или Новокузнецку?

– Хоккейная школа в Новокузнецке лучше. Она там сильнее. Но быть зрителем, конечно, лучше в Сочи. Тут команда играет в КХЛ, а Новокузнецк – в ВХЛ, – сказал Юрганов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий