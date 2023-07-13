Футболист «Сочи» Юрганов: «Хоккейная школа в Новокузнецке сильнее, но смотреть хоккей лучше в Сочи»

Защитник ФК «Сочи» Игорь Юрганов сравнил развитие хоккея в Новокузнецке и Сочи.

Футболист родился в Рубцовске Алтайского края, но все детство провел в Новокузнецке, куда переехали родители.

– Несколько раз ходил на хоккей в Новокузнецке за компанию, но не болельщик. Это было, когда команда играла в КХЛ. Приезжали топовые клубы, можно было посмотреть на звезд.

– Но кому отдаете предпочтение в хоккее – Сочи или Новокузнецку?

– Хоккейная школа в Новокузнецке лучше. Она там сильнее. Но быть зрителем, конечно, лучше в Сочи. Тут команда играет в КХЛ, а Новокузнецк – в ВХЛ, – сказал Юрганов.