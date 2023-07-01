«Баффало» подписал защитника Клифтона на 3 года с кэпхитом 3,33 млн долларов

Теги переходы Баффало Бостон НХЛ Коннор Клифтон Хоккей

«Баффало» подписал защитника Коннора Клифтона на 3 года.

Средняя зарплата 27-летнего игрока (кэпхит) составит 3,33 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне американец выступал за «Бостон» и набрал 23 (5+18) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+20», 60 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:52. 

В его активе 208 хитов (1-е место в команде) и 120 блоков (2-е). 

Также провел 3 матча в плей-офф. 

Его средняя зарплата по прошлому 3-летнему контракту составляла 1 млн долларов.

2 комментария

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Дима Миронов
прошлом году по годам были вторые в лиге,решили подписать побольше защитников,чтоб оборону улучшить )))
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Misson
Ответ Дима Миронов
прошлом году по годам были вторые в лиге,решили подписать побольше защитников,чтоб оборону улучшить )))
В обороне у них главные проблемы были, пропускали очень много. Э.Джонсон, Клифтон, уже получше должно стать.
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