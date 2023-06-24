Мичков приехал в США в преддверии драфта НХЛ. Он выложил фото из Нью-Йорка

Матвей Мичков приехал в США в преддверии драфта НХЛ-2023.

Форвард опубликовал фото из Нью-Йорка.

Напомним, Мичков по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня в Нэшвилле.

Фото: соцсеть Матвея Мичкова

Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)