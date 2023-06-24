Мичков приехал в США в преддверии драфта НХЛ. Он выложил фото из Нью-Йорка
Матвей Мичков приехал в США в преддверии драфта НХЛ-2023.
Форвард опубликовал фото из Нью-Йорка.
Напомним, Мичков по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.
Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня в Нэшвилле.
Фото: соцсеть Матвея Мичкова
Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)
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