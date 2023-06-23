Генменеджер «Флайерс» о Мичкове: «Думаю, у нас будет возможность встретиться. Постараемся получить как можно больше информации»

Теги Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ драфт НХЛ Матвей Мичков Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» намерен встретиться с Матвеем Мичковым.

Российский нападающий прибудет в Нэшвилл на следующей неделе для участия в драфте НХЛ.

«Филадельфия» будет выбирать под 7-м номером.

«Я думаю, у нас будет возможность встретиться с ним. Да. Мы пытаемся получить как можно больше информации.

Мы проведем с ним некоторое время и постараемся получить как можно больше информации. После этого мы примем наше решение», – приводит слова Даниэля Бриэра Philly Hockey Now.

Мичков приедет в Нэшвилл на драфт в начале следующей недели. Хоккеист встретится с командами, которые выбирают в топ-10

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2 комментария

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сергей егоров
Кому суждено стать великим-станет им. Хоть со 2-го места драфта, или со 171-го,как Павел Валерьевич...Будем наблюдать. Удачи Матвею
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rjrjy
Судя по формулировке, никакой серьёзной встречи они с ним не согласовывали. Значит, шансы на то, что его выберут под 7-м номером, близки к нулю. В качестве кандидата на 22-й пик Бриэр, конечно, его рассмотрит, но, думаю, так низко он не упадёт
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