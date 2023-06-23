Генменеджер «Флайерс» о Мичкове: «Думаю, у нас будет возможность встретиться. Постараемся получить как можно больше информации»

Генменеджер «Филадельфии» намерен встретиться с Матвеем Мичковым.

Российский нападающий прибудет в Нэшвилл на следующей неделе для участия в драфте .

« » будет выбирать под 7-м номером.

«Я думаю, у нас будет возможность встретиться с ним. Да. Мы пытаемся получить как можно больше информации.

Мы проведем с ним некоторое время и постараемся получить как можно больше информации. После этого мы примем наше решение», – приводит слова Даниэля Бриэра Philly Hockey Now.

Мичков приедет в Нэшвилл на драфт в начале следующей недели. Хоккеист встретится с командами, которые выбирают в топ-10