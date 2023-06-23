Генменеджер «Флайерс» о Мичкове: «Думаю, у нас будет возможность встретиться. Постараемся получить как можно больше информации»
Генменеджер «Филадельфии» намерен встретиться с Матвеем Мичковым.
Российский нападающий прибудет в Нэшвилл на следующей неделе для участия в драфте НХЛ.
«Филадельфия» будет выбирать под 7-м номером.
«Я думаю, у нас будет возможность встретиться с ним. Да. Мы пытаемся получить как можно больше информации.
Мы проведем с ним некоторое время и постараемся получить как можно больше информации. После этого мы примем наше решение», – приводит слова Даниэля Бриэра Philly Hockey Now.
Мичков приедет в Нэшвилл на драфт в начале следующей недели. Хоккеист встретится с командами, которые выбирают в топ-10
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