Фетисов о перекрестном плей-офф: «Понимаем, что для болельщиков более привлекательны соседские дерби. Но надо попробовать»

Вячеслав Фетисов высказался о системе перекрестного плей-офф в КХЛ.

В мае лига согласовала с ФХР изменение формата плей-офф в следующем сезоне. Со второго раунда он будет перекрестным между конференциями.

«Считаю, можно попробовать. Просто это может быть более затратно. Мы же понимаем, что для болельщиков более привлекательны соседские дерби. Но надо попробовать и посмотреть, какой эффект даст перекрестный плей-офф.

Посмотрим, как это будет проходить в реальности. Ничего против не имею. Единственное, надо учитывать затраты по перемещению», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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