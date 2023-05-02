Пыленков о переходе в «Динамо»: «Задача личная не отличается от командной — бороться за Кубок Гагарина»
Даниил Пыленков намерен бороться в составе «Динамо» за Кубок Гагарина.
Накануне защитник перешел в московский клуб из «Северстали».
– Какие первые эмоции после обмена?
— Рад присоединиться к такому клубу, как «Динамо». Очень взволнован новым вызовом, но в то же время и мотивирован. С нетерпением жду начала сезона.
Хочу выразить слова благодарности «Северстали» и всему Череповцу за поддержку и доверие. Желаю клубу только удачи!
— Несмотря на свой статус ограниченного свободного агента, наверняка думал о вариантах продолжения карьеры. Какой приоритет ставил лично для себя?
— Самый главный приоритет — играть и побеждать. Любой игрок хочет бороться за Кубок Гагарина. В «Динамо» собирается неплохая команда, а значит, есть все шансы на отличный результат.
— Удалось ли пообщаться с главным тренером. Если да, то какую роль он тебе отводит?
— Пока что не удалось, но, думаю, скоро это обсудим. Главное — приносить пользу команде и помогать добывать победы. Готовлюсь к большой и плодотворной работе.
— Какие задачи перед собой ставишь в новом клубе?
— Задача личная ничем не отличается от командной, она у нас одна — кубок, – сказал Пыленков.
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