Пыленков о переходе в «Динамо»: «Задача личная не отличается от командной — бороться за Кубок Гагарина»

Даниил Пыленков намерен бороться в составе «Динамо» за Кубок Гагарина.

Накануне защитник перешел в московский клуб из «Северстали».

– Какие первые эмоции после обмена?

— Рад присоединиться к такому клубу, как «Динамо». Очень взволнован новым вызовом, но в то же время и мотивирован. С нетерпением жду начала сезона.

Хочу выразить слова благодарности «Северстали» и всему Череповцу за поддержку и доверие. Желаю клубу только удачи!

— Несмотря на свой статус ограниченного свободного агента, наверняка думал о вариантах продолжения карьеры. Какой приоритет ставил лично для себя?

— Самый главный приоритет — играть и побеждать. Любой игрок хочет бороться за . В « » собирается неплохая команда, а значит, есть все шансы на отличный результат.

— Удалось ли пообщаться с главным тренером. Если да, то какую роль он тебе отводит?

— Пока что не удалось, но, думаю, скоро это обсудим. Главное — приносить пользу команде и помогать добывать победы. Готовлюсь к большой и плодотворной работе.

— Какие задачи перед собой ставишь в новом клубе?

— Задача личная ничем не отличается от командной, она у нас одна — кубок, – сказал .