Президент «Динамо»: «Сушко знает, как добиваться результата. Рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством и командой принесет плоды»

Теги КХЛ Динамо Сергей Сушко Хоккей

Президент «Динамо» высказался о назначении Сергея Сушко гендиректором клуба.

«Сегодня на заседании совета учредителей клуба утвердили на пост генерального директора Сергея Анатольевича Сушко. Это опытный специалист, который в хоккее уже очень давно и знает, как добиваться результата в разных сферах.

Отмечу, что Сергей Анатольевич хорошо знаком с московским «Динамо». Мы рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством клуба и командой принесет свои плоды.

Желаем Сергею Анатольевичу удачи и ждем от него самых высоких результатов!» – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

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