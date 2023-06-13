Президент «Динамо»: «Сушко знает, как добиваться результата. Рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством и командой принесет плоды»

Президент «Динамо» высказался о назначении Сергея Сушко гендиректором клуба.

«Сегодня на заседании совета учредителей клуба утвердили на пост генерального директора Сергея Анатольевича Сушко. Это опытный специалист, который в хоккее уже очень давно и знает, как добиваться результата в разных сферах.

Отмечу, что Сергей Анатольевич хорошо знаком с московским «Динамо». Мы рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством клуба и командой принесет свои плоды.

Желаем Сергею Анатольевичу удачи и ждем от него самых высоких результатов!» – сказал президент и председатель совета директоров « » Виктор Воронин.