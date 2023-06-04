Вегас Голден Найтс — Флорида Пантерз, 04.06.2023 Финал Кубка Стэнли 2023, прогноз на хоккейный матч
Финал Кубка Стэнли приближается, и я уверен в том, что мало кто мог угадать пару команд, которые будут бороться в решающих поединках. По «Вегас Голден Найтс» вопросов нет никаких, команда стала первой на Западе во время регулярного чемпионата, выиграла финал Западной конференции и заслуженно находятся там, где они есть сейчас. Некоторые скажут, ах, вот если бы не травма Габриэля Ландескуга и не скандал с Ничушкиным, а также другие проблемы «Колорадо Эвеланш», то еще можно поспорить, кто мог оказаться сильнейшим. Но все свои проблемы остальные команды Запада будут решать уже в следующем сезоне, а «Вегас» во второй раз за непродолжительную историю франшизы будет играть в финале. Думаю, многие российские и не только болельщики помнят то противостояние 2018 года с «Вашингтон Кэпиталс». Но с тех пор команда стала только опытнее, и вторая ее попытка может оказаться более удачной. «Флориду Пантерз» в финале точно никто не ждал, команда еле-еле чуть ли не случайно оказалась на восьмом месте в Восточной конференции, и играть ей предстояло с безусловным и безоговорочным лидером чемпионата «Бостон Брюинз». Но где теперь «мишки» и где парни из Санрайза. Они подобно названию города, где находится их домашняя арена, поднялись, окрепли, достигли зенита и теперь также впервые в истории франшизы попытаются завоевать желанный трофей. Первый матч состоится в Парадайсе на T-Mobile Arena, начало в 03:00 по московскому времени.
Счет в серии: 0 – 0
Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 6
«Вегас Голден Найтс»
Конечно, «Вегасу» завидуют старожилы лиги, как без этого. Представьте, в лиге есть десять франшиз, которые вообще никогда не выигрывали титулы несмотря на то, что история каждой насчитывает более 22 лет. Более того, есть еще десять организаций, которые ждали и ждут парада победителей не менее тридцати лет, а тут эти выскочки. Команда существует всего шестой год, в том самом 2018 году вообще мог произойти фокус, если бы в первый же год «рыцари» завоевали Кубок. Но не случилось и теперь попытка номер два. Да, у организации так все получается благодаря очень благоприятному расширению драфта. Но к нему тоже нужно подойти с умом и выбрать тех игроков, которые будут объединены одной целью и станут дополнять друг друга в командных действиях. Нужно было и пройти через неудачи, напомню,что в прошлом сезоне «Вегас Голден Найтс» впервые не попали в плей-офф. Пришлось уволить главного тренера Питера Дебура, который возглавил «Даллас Старз» и у него в этот раз была своя мотивация в финале Запада. На его место пришел опытный Брюс Кэссиди. Но дело не только в смене тренера, хорошо сработал менеджмент команды. Казалось бы, ты меняешь одного из лидеров Алекса Така на Джека Айкела, который прозябает в «Баффало Сейбрз» и уже давно не показывает ничего выдающегося. Но вот плей-офф, Айкел в тройке с Джонатаном Маршессо и еще одним новичком команды Иваном Барбашевым, и это звено делает разницу. И так во многих решениях. Так что если говорить сейчас до начала первой игры, то на бумаге у «Вегаса» преимущество перед «Пантерз». Перед вами результаты пяти последних поединков «рыцарей».
- 30.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 6
- 28.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2 : 4
- 26.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)
- 24.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 4
- 21.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 3 : 2 (ОТ)
Факты и цифры
- «Вегас Голден Найтс» заняли первое место в Западной конференции, набрав в ходе регулярного чемпионата 111 очков
- В первом раунде плей-офф «рыцари» выиграли у «Виннипег Джетс» в пяти матчах, в сериях с «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» для победы хватило шести поединков
- Нападающий Вильям Карлссон забросил в рамках плей-офф 10 шайб и уступает по этому показателю только Леону Драйзайтлю, на счету которого 13 результативных бросков
- Среди бомбардиров лучший у «Вегаса» Джек Айкел, у него 18 очков по системе гол+пас
«Флорида Пантерз»
Очень многие критиковали «Флориду» и в прошлом и в позапрошлом сезонах. Команда показывала яркий атакующий хоккей, но безобразно действовала в защите. Критика продолжилась и по ходу текущего сезона. Никто «пантер» не видел в плей-офф, но в заключительном матче регулярки абсолютно немотивированные «Чикаго Блэк Хокс» обыгрывают «Питтсбург Пингвинз», и команда из Флориды оказывается на восьмом месте. Дальше уже в серии с «Бостоном» никто не ставил на южан ломаного гроша, настолько мощно выглядели «Брюинз» по ходу регулярки. Однако именно в этой серии все увидели плюсы команды. За обмен лидера Джонатана Юбердо на Мэттью Ткачака из «Калгари Флэймз» руководство «Флориды» не критиковал только ленивый. Отдать любимого болельщиками «хьюби-дуби-ду» и получить Мэттью не самая перспективная сделка. Но Ткачак забрасывает решающие шайбы в серии с «Каролиной Харрикейнз», и где теперь эти критики. Еще один фактор, пусть и не основной, это жесткая игра «Флориды», учитывая силовую манеру центрового Сэма Беннета и любителя хитовать Радко Гудаса, за что он уже получил у болельщиков прозвище «Радко-мясник». Ну, и самый главный фактор — игра Сергея Бобровского. Он шел в команду будучи лучшим вратарем лиги, на лучший контракт, который до сих пор если и оправдывал, то не сильно. По крайней мере не было того, что сопровождало его игру в «Коламбусе». Тоже раздавалось много критики, игрок уходил в себя, травмировался. Но в плей-офф мы увидели Бобровского, который играет лучше того, который брал Везину. И, учитывая, все факторы, сложно сказать, кто станет победителем серии. Результаты пяти последних матчей «Флориды» перед вами.
- 25.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4 : 3
- 23.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 1 : 0
- 21.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1 : 2 (ОТ)
- 19.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 2 : 3 (ОТ)
- 23.05.2023, «Торонто Мейпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2 : 3 (ОТ)
Факты и цифры
- В Восточной конференции «Флорида Пантерз» заняли восьмое место, набрав 92 очка
- После первой серии плей-офф против «Бостон Брюинз», где для победы «Флориде» понадобилось 7 матчей, в двух других сериях команда проиграла всего один матч
- Мэттью Ткачак один из лучших бомбардиров плей-офф, на его счету 21 очко, он лишь три балла уступает Роопе Хинтцу из «Даллас Старз»
- Ткачак лучший снайпер команды, на его счету 9 заброшенных шайб
Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»
Поскольку «Вегас Голден Найтс» по меркам НХЛ еще совсем юная команда, то и матчей с «Флоридой Пантерз» у нее не так много, тем более, что играют они в разных конференциях. В плей-офф они тоже никогда не пересекались. По личным встречам у «Вегаса» небольшое преимущество.
- Победы «Вегас Голден Найтс» — 6
- Победы «Флориды Пантерз» — 4
Самую длинную победную серию в этих поединках выдали «рыцари» в 2019-2020 годах. Они выиграли у «пантер» в трех матчах подряд, но побеждать кряду больше ни у кого не получалось. Вряд ли и сейчас кто-то выиграет четыре игры подряд, тем более что плей-офф это совсем другая история. Представляем вам результаты пяти последних очных поединков команд.
- 08.03.2023, «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 1
- 13.01.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 4 : 2
- 18.03.2022, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 3
- 28.01.2022, «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс» — 4 : 1
- 23.02.2020, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 3
Тенденция последних сезонов такова, что в матчах этих команд стабильно выигрывают хозяева площадки. Если она продолжится, то можно поздравить «Вегас Голден Найтс». И все же в финале Кубка Стэнли другие законы. Обе команды по ходу плей-офф вполне неплохо чувствовали себя на выезде. Букмекеры в предстоящей игре отдают небольшое преимущество хозяевам. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:
- Победа «Вегас Голден Найтс» — 2,25
- Ничья в основное время матча — 4,20
- Победа «Флориды Пантерз» — 2,70
Учитывая то, как начинались финальные серии в конференции очень заманчивой может стать ставка на ничью в основное время, она рискованная, но можно неплохо заработать. «Флорида Пантерз» дольше отдыхали, и это может быть преимуществом, так что ставим на парней Пола Мориса.
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