Финал Кубка Стэнли приближается, и я уверен в том, что мало кто мог угадать пару команд, которые будут бороться в решающих поединках. По «Вегас Голден Найтс» вопросов нет никаких, команда стала первой на Западе во время регулярного чемпионата, выиграла финал Западной конференции и заслуженно находятся там, где они есть сейчас. Некоторые скажут, ах, вот если бы не травма Габриэля Ландескуга и не скандал с Ничушкиным, а также другие проблемы «Колорадо Эвеланш», то еще можно поспорить, кто мог оказаться сильнейшим. Но все свои проблемы остальные команды Запада будут решать уже в следующем сезоне, а «Вегас» во второй раз за непродолжительную историю франшизы будет играть в финале. Думаю, многие российские и не только болельщики помнят то противостояние 2018 года с «Вашингтон Кэпиталс». Но с тех пор команда стала только опытнее, и вторая ее попытка может оказаться более удачной. «Флориду Пантерз» в финале точно никто не ждал, команда еле-еле чуть ли не случайно оказалась на восьмом месте в Восточной конференции, и играть ей предстояло с безусловным и безоговорочным лидером чемпионата «Бостон Брюинз». Но где теперь «мишки» и где парни из Санрайза. Они подобно названию города, где находится их домашняя арена, поднялись, окрепли, достигли зенита и теперь также впервые в истории франшизы попытаются завоевать желанный трофей. Первый матч состоится в Парадайсе на T-Mobile Arena, начало в 03:00 по московскому времени.

Счет в серии: 0 – 0

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 6

Конечно, «Вегасу» завидуют старожилы лиги, как без этого. Представьте, в лиге есть десять франшиз, которые вообще никогда не выигрывали титулы несмотря на то, что история каждой насчитывает более 22 лет. Более того, есть еще десять организаций, которые ждали и ждут парада победителей не менее тридцати лет, а тут эти выскочки. Команда существует всего шестой год, в том самом 2018 году вообще мог произойти фокус, если бы в первый же год «рыцари» завоевали Кубок. Но не случилось и теперь попытка номер два. Да, у организации так все получается благодаря очень благоприятному расширению драфта. Но к нему тоже нужно подойти с умом и выбрать тех игроков, которые будут объединены одной целью и станут дополнять друг друга в командных действиях. Нужно было и пройти через неудачи, напомню,что в прошлом сезоне «Вегас Голден Найтс» впервые не попали в плей-офф. Пришлось уволить главного тренера Питера Дебура, который возглавил «Даллас Старз» и у него в этот раз была своя мотивация в финале Запада. На его место пришел опытный Брюс Кэссиди. Но дело не только в смене тренера, хорошо сработал менеджмент команды. Казалось бы, ты меняешь одного из лидеров Алекса Така на Джека Айкела, который прозябает в «Баффало Сейбрз» и уже давно не показывает ничего выдающегося. Но вот плей-офф, Айкел в тройке с Джонатаном Маршессо и еще одним новичком команды Иваном Барбашевым, и это звено делает разницу. И так во многих решениях. Так что если говорить сейчас до начала первой игры, то на бумаге у «Вегаса» преимущество перед «Пантерз». Перед вами результаты пяти последних поединков «рыцарей».

30.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 6

28.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2 : 4

26.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

24.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 4

21.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 3 : 2 (ОТ)

Факты и цифры

«Вегас Голден Найтс» заняли первое место в Западной конференции, набрав в ходе регулярного чемпионата 111 очков

В первом раунде плей-офф «рыцари» выиграли у «Виннипег Джетс» в пяти матчах, в сериях с «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» для победы хватило шести поединков

Нападающий Вильям Карлссон забросил в рамках плей-офф 10 шайб и уступает по этому показателю только Леону Драйзайтлю, на счету которого 13 результативных бросков

Среди бомбардиров лучший у «Вегаса» Джек Айкел, у него 18 очков по системе гол+пас

Очень многие критиковали «Флориду» и в прошлом и в позапрошлом сезонах. Команда показывала яркий атакующий хоккей, но безобразно действовала в защите. Критика продолжилась и по ходу текущего сезона. Никто «пантер» не видел в плей-офф, но в заключительном матче регулярки абсолютно немотивированные «Чикаго Блэк Хокс» обыгрывают «Питтсбург Пингвинз», и команда из Флориды оказывается на восьмом месте. Дальше уже в серии с «Бостоном» никто не ставил на южан ломаного гроша, настолько мощно выглядели «Брюинз» по ходу регулярки. Однако именно в этой серии все увидели плюсы команды. За обмен лидера Джонатана Юбердо на Мэттью Ткачака из «Калгари Флэймз» руководство «Флориды» не критиковал только ленивый. Отдать любимого болельщиками «хьюби-дуби-ду» и получить Мэттью не самая перспективная сделка. Но Ткачак забрасывает решающие шайбы в серии с «Каролиной Харрикейнз», и где теперь эти критики. Еще один фактор, пусть и не основной, это жесткая игра «Флориды», учитывая силовую манеру центрового Сэма Беннета и любителя хитовать Радко Гудаса, за что он уже получил у болельщиков прозвище «Радко-мясник». Ну, и самый главный фактор — игра Сергея Бобровского. Он шел в команду будучи лучшим вратарем лиги, на лучший контракт, который до сих пор если и оправдывал, то не сильно. По крайней мере не было того, что сопровождало его игру в «Коламбусе». Тоже раздавалось много критики, игрок уходил в себя, травмировался. Но в плей-офф мы увидели Бобровского, который играет лучше того, который брал Везину. И, учитывая, все факторы, сложно сказать, кто станет победителем серии. Результаты пяти последних матчей «Флориды» перед вами.

25.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4 : 3

23.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 1 : 0

21.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1 : 2 (ОТ)

19.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 2 : 3 (ОТ)

23.05.2023, «Торонто Мейпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2 : 3 (ОТ)

Факты и цифры

В Восточной конференции «Флорида Пантерз» заняли восьмое место, набрав 92 очка

После первой серии плей-офф против «Бостон Брюинз», где для победы «Флориде» понадобилось 7 матчей, в двух других сериях команда проиграла всего один матч

Мэттью Ткачак один из лучших бомбардиров плей-офф, на его счету 21 очко, он лишь три балла уступает Роопе Хинтцу из «Даллас Старз»

Ткачак лучший снайпер команды, на его счету 9 заброшенных шайб

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»

Поскольку «Вегас Голден Найтс» по меркам НХЛ еще совсем юная команда, то и матчей с «Флоридой Пантерз» у нее не так много, тем более, что играют они в разных конференциях. В плей-офф они тоже никогда не пересекались. По личным встречам у «Вегаса» небольшое преимущество.

Победы «Вегас Голден Найтс» — 6

Победы «Флориды Пантерз» — 4

Самую длинную победную серию в этих поединках выдали «рыцари» в 2019-2020 годах. Они выиграли у «пантер» в трех матчах подряд, но побеждать кряду больше ни у кого не получалось. Вряд ли и сейчас кто-то выиграет четыре игры подряд, тем более что плей-офф это совсем другая история. Представляем вам результаты пяти последних очных поединков команд.

08.03.2023, «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 1

13.01.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 4 : 2

18.03.2022, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 3

28.01.2022, «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс» — 4 : 1

23.02.2020, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 3

Тенденция последних сезонов такова, что в матчах этих команд стабильно выигрывают хозяева площадки. Если она продолжится, то можно поздравить «Вегас Голден Найтс». И все же в финале Кубка Стэнли другие законы. Обе команды по ходу плей-офф вполне неплохо чувствовали себя на выезде. Букмекеры в предстоящей игре отдают небольшое преимущество хозяевам. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Вегас Голден Найтс» — 2,25

Ничья в основное время матча — 4,20

Победа «Флориды Пантерз» — 2,70

Учитывая то, как начинались финальные серии в конференции очень заманчивой может стать ставка на ничью в основное время, она рискованная, но можно неплохо заработать. «Флорида Пантерз» дольше отдыхали, и это может быть преимуществом, так что ставим на парней Пола Мориса.