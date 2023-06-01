«Вашингтон» еще не вел переговоры с Фегервары о новом контракте. Он ограниченно свободный агент
«Вашингтон» и Мартин Фегервары не ведут переговоры о контракте.
Генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб и хоккеист еще не начали переговоры о новом соглашении, но ожидается, что они вскоре могут стартовать.
23-летний Мартин Фегервары может стать ограниченно свободным агентом. Его контракт с зарплатой 791 тысяча долларов рассчитан до конца текущего сезона.
Словацкий защитник набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «минус 11» в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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