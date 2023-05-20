Нюландер не хотел поздно приезжать на ЧМ-2023 и занимать место в составе сборной Швеции. Оно могло принадлежать его брату Александеру

Вильям Нюландер не хотел занимать чужое место в сборной Швеции.

Ранее стало известно, что нападающий не сыграет за национальную команду на ЧМ-2023.

Появилась информация о позиции относительно этого решения – хоккеист не хотел поздно приезжать на турнир и занимать место другого игрока в составе команды.

К тому же Вильям осознавал, что это место может принадлежать его брату .

К примеру, в матче с командой Франции Александер заявлен 13-м нападающим, а в случае появления Вильяма его брат мог оказаться вне состава.

Выступающий за «Торонто» Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.