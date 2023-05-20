Нюландер не хотел поздно приезжать на ЧМ-2023 и занимать место в составе сборной Швеции. Оно могло принадлежать его брату Александеру

Теги Торонто Сборная Швеции по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Вильям Нюландер Александер Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер не хотел занимать чужое место в сборной Швеции.

Ранее стало известно, что нападающий Торонто не сыграет за национальную команду на ЧМ-2023.

Появилась информация о позиции Вильяма Нюландера относительно этого решения – хоккеист не хотел поздно приезжать на турнир и занимать место другого игрока в составе команды.

К тому же Вильям осознавал, что это место может принадлежать его брату Александеру Нюландеру.

К примеру, в матче сборной Швеции с командой Франции Александер заявлен 13-м нападающим, а в случае появления Вильяма его брат мог оказаться вне состава.

Выступающий за «Торонто» Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.

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