Нюландер не хотел поздно приезжать на ЧМ-2023 и занимать место в составе сборной Швеции. Оно могло принадлежать его брату Александеру
Вильям Нюландер не хотел занимать чужое место в сборной Швеции.
Ранее стало известно, что нападающий Торонто не сыграет за национальную команду на ЧМ-2023.
Появилась информация о позиции Вильяма Нюландера относительно этого решения – хоккеист не хотел поздно приезжать на турнир и занимать место другого игрока в составе команды.
К тому же Вильям осознавал, что это место может принадлежать его брату Александеру Нюландеру.
К примеру, в матче сборной Швеции с командой Франции Александер заявлен 13-м нападающим, а в случае появления Вильяма его брат мог оказаться вне состава.
Выступающий за «Торонто» Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.
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