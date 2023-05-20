Форвард «Торонто» Нюландер не сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2023

Вильям Нюландер не выступит за сборную Швеции на ЧМ-2023.

Главный тренер шведской команды Сэм Халлам сообщил, что в состав сборной не будет вноситься изменений до завершения турнира.

ранее говорил о своем интересе сыграть на чемпионате мира.

Выступающий за « » Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.