Форвард «Торонто» Нюландер не сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2023
Вильям Нюландер не выступит за сборную Швеции на ЧМ-2023.
Главный тренер шведской команды Сэм Халлам сообщил, что в состав сборной не будет вноситься изменений до завершения турнира.
Вильям Нюландер ранее говорил о своем интересе сыграть на чемпионате мира.
Выступающий за «Торонто» Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.
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