Форвард «Торонто» Нюландер не сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2023

Теги Торонто Сборная Швеции по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер не выступит за сборную Швеции на ЧМ-2023.

Главный тренер шведской команды Сэм Халлам сообщил, что в состав сборной не будет вноситься изменений до завершения турнира.

Вильям Нюландер ранее говорил о своем интересе сыграть на чемпионате мира.

Выступающий за «Торонто» Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.

2 комментария

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The world champion 1998
Минус одна звезда. Так и запишем.
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