Чайка и Талски – в числе главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга» (Дэн Кингерски)

Джон Чайка и Эрик Талски – среди главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга».

Как пишет журналист Дэн Кингерски, представители компании Fenway Sports Group, владеющей клубом, высоко оценивают аналитические способности обоих менеджеров.

33-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 годы.

Вскоре после его ухода из клуба лишила «Койотис» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. получил годичную дисквалификацию от лиги.

42-летний Талски – выпускник Гарварда и обладатель докторской степени по химии. В 2014 году он вошел в штаб «Каролины» в качестве аналитика, в 2017 году возглавил аналитический отдел, а в 2020 году стал ассистентом генерального менеджера.