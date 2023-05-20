Чайка и Талски – в числе главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга» (Дэн Кингерски)

Теги Питтсбург НХЛ Джон Чайка Хоккей

Джон Чайка и Эрик Талски – среди главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга».

Как пишет журналист Дэн Кингерски, представители компании Fenway Sports Group, владеющей клубом, высоко оценивают аналитические способности обоих менеджеров. 

33-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 годы.

Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотис» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. Чайка получил годичную дисквалификацию от лиги. 

42-летний Талски – выпускник Гарварда и обладатель докторской степени по химии. В 2014 году он вошел в штаб «Каролины» в качестве аналитика, в 2017 году возглавил аналитический отдел, а в 2020 году стал ассистентом генерального менеджера. 

8 комментариев

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MESSIya
Для меня очевидно, что нужно выбрать Талски.
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Crosby174
Чайка 🤣🤣🤣
+8
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Артём Коковихин
Ответ 9черное
Артем?
Да, это я
+2
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9черное
Артем?
+1
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Maxim Shumov
Пенс здесь и сейчас нужен относительно конкурентный состав, чтобы еще попылить, пока 71, 87 и 58 не ушли на пенсию. Вряд ли легенды захотят доигрывать на дне. А потом уже будет лютый ребилд)
+2
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Strannix
Ответ NACfoRekcuF
обладатель докторской степени по химии. ___________ У куриц всегда с химией было хорошо, наши уже ноги еле волочат, а куры носятся как новенькие. Берите химика, он вам в тему.
Глупости не пишите, вас перебегал фарм пингвинов, среди которых Гюнцель и Раск, и ещё толпа игроков рангов пониже, но тоже впоследствии закрепившихся в лиге, а ваши старики сдохли к середине серии.
+2
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Satyr_Diaz
Ну Чайка крутой конечно чувак. В 26 лет руководить клубом... Все знаю Аризону как команду борящуюся за последнее место, но Чайка ж ее реально вывел на новый уровень. Хз, за сколько лет попадание в ПО, чикран, холл при нем были взяты в команду. Просто сравнение команды когда он пришел - на дне, когда ушел крепкий середняк.
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