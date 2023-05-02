«Торпедо» выменяло у «Югры» защитника Варлакова и подписало форварда сборной Беларуси U18 Кузнецова

Теги Торпедо переходы КХЛ сборная Беларуси U18 Югра ВХЛ Хоккей

«Торпедо» выменяло защитника Арсения Варлакова у «Югры» и подписало двух форвардов.

Ханты-мансийцы получили в сделке денежную компенсацию. Игрок в ближайшее время подпишет двусторонний двухлетний контракт с нижегородцами. 

В минувшем сезоне 19-летний хоккеист дебютировал в PARI ВХЛ. В плей-офф проводил на льду более 20 минут за матч и стал самым результативным защитником своей команды. Всего по итогам чемпионата Варлаков набрал 15 (1+14) очков в 52 матчах.

Также подписаны контракты с форвардами Иваном Воробьевым (на год) и Романом Кузнецовым (на 3 года, двусторонний). 

21-летний Воробьев пополнил «Торпедо» год назад в результате обмена с «Югрой». В прошедшем сезоне играл в PARI ВХЛ и стал третьим бомбардиром «Зауралья», набрав 26 (7+19) очков в 39 матчах.

17-летний Кузнецов провел 2 последних сезона в Высшей лиге чемпионата Беларуси, защищая цвета сборной страны среди юниоров до 17 и до 18 лет. В 103 проведенных матчах Роман заработал 95 (40+55) очков. 

1 комментарий

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Матроскин52
Гафуров с Профессором собирают талантливую молодежь на вырост… Значит парни талантливые и не без способностей… Удачи в Торпедо!
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