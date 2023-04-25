Белевич продлил контракт с «Торпедо» на 3 года, Шавин – на год

Теги Торпедо КХЛ Андрей Белевич Никита Шавин Хоккей

«Торпедо» продлило контракты с Андреем Белевичем и Никитой Шавиным.

Срок соглашения с нападающим Белевичем рассчитан на три года.

С форвардом Шавиным подписан двусторонний контракт на один сезон.

В сезоне-2022/23 Белевич провел 61 игру в регулярном чемпионате и набрал 14 (6+8) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 10 матчей, отметившись 4 (3+1) очками.

На счету Шавина 4 (1+3) балла в 22 играх регулярного чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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ser7777
Белевич в ПО смотрелся очень достойно. Да и по сезону, если б не травмы. Шавин, молодой техничный парень. Хорошие продления.
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