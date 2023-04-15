У «Коламбуса» будет 13,5% шансов выиграть общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023, у «Чикаго» – 11,5%

Стало известно окончательное распределение шансов на драфт-лотерее НХЛ.

« » сегодня проиграл «Баффало» (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и финишировал на предпоследнем месте в общей таблице. «Чикаго» в итоге занял 30-е место.

Таким образом, шансы на победу в лотерее за общий первый выбор драфта НХЛ-2023 распределятся так:

1. « » – 18,5%. При этом «Дакс» будут выбирать первыми с вероятностью 25,5% – в том числе при выигрыше лотереи командами с 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й изначальных позиций. Максимально можно подняться только на 10 позиций.

2. «Коламбус» – 13,5%.

3. « » – 11,5%.

4. « » – 9,5%.

5. « » – 8,5%.

6. «Аризона» – 7,5%.

7. «Филадельфия» – 6,5%.

8. «Вашингтон» – 6,0%.

9. «Детройт» – 5,0%.

10. «Сент-Луис» – 3,5%.

11. «Ванкувер» – 3,0%.

Остальные участники лотереи – «Оттава», «Баффало», «Питтсбург», «Нэшвилл» и «Калгари» – не смогут выиграть общий первый выбор.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх. В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт-лотерея состоится 8 мая. Драфт НХЛ – 28 и 29 июня.