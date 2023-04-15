У «Коламбуса» будет 13,5% шансов выиграть общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023, у «Чикаго» – 11,5%
Стало известно окончательное распределение шансов на драфт-лотерее НХЛ.
«Коламбус» сегодня проиграл «Баффало» (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и финишировал на предпоследнем месте в общей таблице. «Чикаго» в итоге занял 30-е место.
Таким образом, шансы на победу в лотерее за общий первый выбор драфта НХЛ-2023 распределятся так:
1. «Анахайм» – 18,5%. При этом «Дакс» будут выбирать первыми с вероятностью 25,5% – в том числе при выигрыше лотереи командами с 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й изначальных позиций. Максимально можно подняться только на 10 позиций.
2. «Коламбус» – 13,5%.
3. «Чикаго» – 11,5%.
4. «Сан-Хосе» – 9,5%.
5. «Монреаль» – 8,5%.
6. «Аризона» – 7,5%.
7. «Филадельфия» – 6,5%.
8. «Вашингтон» – 6,0%.
9. «Детройт» – 5,0%.
10. «Сент-Луис» – 3,5%.
11. «Ванкувер» – 3,0%.
Остальные участники лотереи – «Оттава», «Баффало», «Питтсбург», «Нэшвилл» и «Калгари» – не смогут выиграть общий первый выбор.
Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх. В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.
Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.
Драфт-лотерея состоится 8 мая. Драфт НХЛ – 28 и 29 июня.
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