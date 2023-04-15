У «Коламбуса» будет 13,5% шансов выиграть общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023, у «Чикаго» – 11,5%

Теги рейтинги Филадельфия Монреаль Вашингтон Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Стало известно окончательное распределение шансов на драфт-лотерее НХЛ.

«Коламбус» сегодня проиграл «Баффало» (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и финишировал на предпоследнем месте в общей таблице. «Чикаго» в итоге занял 30-е место. 

Таким образом, шансы на победу в лотерее за общий первый выбор драфта НХЛ-2023 распределятся так:

1. «Анахайм» – 18,5%. При этом «Дакс» будут выбирать первыми с вероятностью 25,5% – в том числе при выигрыше лотереи командами с 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й изначальных позиций. Максимально можно подняться только на 10 позиций.

2. «Коламбус» – 13,5%.

3. «Чикаго» – 11,5%.

4. «Сан-Хосе» – 9,5%.

5. «Монреаль» – 8,5%.

6. «Аризона» – 7,5%.

7. «Филадельфия» – 6,5%.

8. «Вашингтон» – 6,0%.

9. «Детройт» – 5,0%.

10. «Сент-Луис» – 3,5%.

11. «Ванкувер» – 3,0%.

Остальные участники лотереи – «Оттава», «Баффало», «Питтсбург», «Нэшвилл» и «Калгари» – не смогут выиграть общий первый выбор.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх. В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт-лотерея состоится 8 мая. Драфт НХЛ – 28 и 29 июня.

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4 комментария

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Дмитрий Дашковский
Ответ Камаз Отходов
У Анахайма есть Зеграс и Мактавиш, если они ещё и Бедарда получат, то будет совсем жирно.
Ещё минтюков топ защитник
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PEGEON
Надеюсь Сан-хосе выиграет, ну или на крайняк Анахайм. Ибо никогда не выбирали первыми в своей истории. При этом большую часть своей истории были контендерами/участниками ПО. Уж эти две франшизы точно заслужили удачу в лотерее.
+2
-1
+1
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Камаз Отходов
У Анахайма есть Зеграс и Мактавиш, если они ещё и Бедарда получат, то будет совсем жирно.
0
-1
-1
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Рокнролл
Любопытно будет, если Вашингтон заберёт Коннора
+2
-3
-1
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