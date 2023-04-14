У «Анахайма» будет 25,5% шансов выиграть общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023. Фаворит – Коннор Бедард

У «Анахайма» будет 25,5% шансов на общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023.

«Дакс» заняли последнее место в регулярном чемпионате НХЛ с 58 очками в 82 играх.

Вероятность победы калифорнийского клуба в лотерее составляет 18,5%.

Но из-за ограничения, согласно которому победитель лотереи может подняться максимум на 10 позиций вверх, « » будет выбирать первым при победе команд, находящихся на 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й изначальных позициях.

Если « » в последнем матче сезона проиграет «Баффало» в основное время, то вероятность победы в лотерее для клуба составит 13,5%

Если наберет хотя бы очко, то вторая вероятность перейдет к « ». Третья вероятность – 11,5%.

Далее следуют « » (9,5%), « » (8,5%), «Аризона» (7,5%), «Филадельфия» (6,5%), «Вашингтон» (6,0%), «Детройт» (5,0%), «Сент-Луис» (3,5%) и «Ванкувер» (3,0%).

Остальные участники лотереи – «Оттава», «Баффало», «Питтсбург», «Нэшвилл» и «Калгари» – не смогут выиграть общий первый выбор.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх. В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.