У «Анахайма» будет 25,5% шансов выиграть общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023. Фаворит – Коннор Бедард

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У «Анахайма» будет 25,5% шансов на общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023.

«Дакс» заняли последнее место в регулярном чемпионате НХЛ с 58 очками в 82 играх. 

Вероятность победы калифорнийского клуба в лотерее составляет 18,5%.

Но из-за ограничения, согласно которому победитель лотереи может подняться максимум на 10 позиций вверх, «Анахайм» будет выбирать первым при победе команд, находящихся на 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й изначальных позициях. 

Если «Коламбус» в последнем матче сезона проиграет «Баффало» в основное время, то вероятность победы в лотерее для клуба составит 13,5%

Если наберет хотя бы очко, то вторая вероятность перейдет к «Чикаго». Третья вероятность – 11,5%. 

Далее следуют «Сан-Хосе» (9,5%), «Монреаль» (8,5%), «Аризона» (7,5%), «Филадельфия» (6,5%), «Вашингтон» (6,0%), «Детройт» (5,0%), «Сент-Луис» (3,5%) и «Ванкувер» (3,0%).

Остальные участники лотереи – «Оттава», «Баффало», «Питтсбург», «Нэшвилл» и «Калгари» – не смогут выиграть общий первый выбор.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх. В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов. 

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.  

9 комментариев

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mgaborik10
Честно говоря не смотря в таблицу, пробегаясь по результатам, думал хуже Коламбуса и Сан Хосе никого нет
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Str
Надеюсь в Фили .Но справедливости в реале нет , и тот кто не имеет традиций танкования , остаётся без кубков , а разные чикаги будут и дальше перестраиваться с новыми намберванами и кубками
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Кино Музыка
Героический рывок. Надо признать, Бедард того стоит.
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АРХАТ
Сливали конечно по-чёрному, бедным вратарям приходилось иметь дело в среднем 40 бросков
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Антон Ермазов
В Вашингтон на смену Ови! Чем черт не шутит. Паритель назад Рейнджерс выиграли Лафренье, тоже будучи не быв третьим
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-2
-2
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liberal17
Ответ dmitrysomov
Вот и посмотрим, чего стоит это знаменитое танкование. Предскажу, пожалуй, что Бедард проедет мимо Калифорнии с Иллинойсом.
Тогда танкование будет стоить Мичкова или Фантили, вполне себе утешительный приз)
+1
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+1
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internazionale_nerazzurri
«Чикаго» весь сезон играли, как Чивапчич ради этого парня. Фортуна будь на нашей стороне 🥺
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-1
-1
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t0ni12
Ответ dmitrysomov
Вот и посмотрим, чего стоит это знаменитое танкование. Предскажу, пожалуй, что Бедард проедет мимо Калифорнии с Иллинойсом.
Держим кулачки за Огайо 🧥
+2
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+2
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dmitrysomov
Вот и посмотрим, чего стоит это знаменитое танкование. Предскажу, пожалуй, что Бедард проедет мимо Калифорнии с Иллинойсом.
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