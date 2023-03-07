«Сент-Луис» подписал контракт с защитником Мальмстремом (193 см, 92 кг). Швед не был задрафтован и играл в NCAA

«Сент-Луис» подписал контракт новичка с защитником Антоном Мальмстремом (193 см, 92 кг).

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на 2 года и вступит в силу со следующего сезона. Швед не был задрафтован клубами . При этом «Блюз» в 2022 году приглашали его в лагерь новичков.

Последние 3 сезона он провел в , где выступал за университет Боулинг-Грин. В этом сезоне провел за команду 33 матча и набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 8».

Его остаток он проведет в фарм-клубе « » в – « » (на условиях пробного контракта).