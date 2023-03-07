«Сент-Луис» подписал контракт с защитником Мальмстремом (193 см, 92 кг). Швед не был задрафтован и играл в NCAA

Теги Сент-Луис НХЛ АХЛ Спрингфилд NCAA Хоккей

«Сент-Луис» подписал контракт новичка с защитником Антоном Мальмстремом (193 см, 92 кг).

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на 2 года и вступит в силу со следующего сезона. Швед не был задрафтован клубами НХЛ. При этом «Блюз» в 2022 году приглашали его в лагерь новичков. 

Последние 3 сезона он провел в NCAA, где выступал за университет Боулинг-Грин. В этом сезоне провел за команду 33 матча и набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 8». 

Его остаток он проведет в фарм-клубе «Сент-Луиса» в АХЛ – «Спрингфилде» (на условиях пробного контракта). 

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