«Сент-Луис» подписал контракт с защитником Мальмстремом (193 см, 92 кг). Швед не был задрафтован и играл в NCAA
«Сент-Луис» подписал контракт новичка с защитником Антоном Мальмстремом (193 см, 92 кг).
Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на 2 года и вступит в силу со следующего сезона. Швед не был задрафтован клубами НХЛ. При этом «Блюз» в 2022 году приглашали его в лагерь новичков.
Последние 3 сезона он провел в NCAA, где выступал за университет Боулинг-Грин. В этом сезоне провел за команду 33 матча и набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 8».
Его остаток он проведет в фарм-клубе «Сент-Луиса» в АХЛ – «Спрингфилде» (на условиях пробного контракта).
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