Кросби о первом в карьере удалении до конца игры: «Я был в шоке. Андерсон что-то говорил мне, я не расслышал и просто подъехал поближе»

прокомментировал первое в карьере удаление до конца матча.

Напомним, нападающий «Питтсбурга» получил 20 минут штрафа в матче регулярного чемпионата против « » (0:6).

В третьем периоде Кросби получил удар в спину от защитника калифорнийцев . Сидни подъехал к игроку соперника и начал высказывать ему свое недовольство.

В итоге судьи выписали Андерсону малый штраф, а также дисциплинарные – обоим игрокам. Кросби, однако, не успокаивался, не уходил со льда и спорил с судьями, за что получил еще одну 10-минутку – до конца игры.

«Андерсон что-то говорил мне. Я не знаю, что он говорил, потому что мы были довольно далеко друг от друга. Я подъехал ближе, такое часто случается во многих стычках. Честно говоря, я был шокирован тем, что меня удалили. Я и представить не мог.

Давайте будем честны, разве я могу говорить, что думаю на самом деле?» – сказал капитан « ».