Кросби за старый формат плей-офф НХЛ: «При таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ правила Хоккей

Сидни Кросби выступил за старый формат плей-офф НХЛ

С 1993 по 2013 годы действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. 

С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

В частности, из-за такой формулы в первом раунде прошлого плей-офф сыграли «Торонто» (3-е место в конференции) и «Тампа» (разделила 4-5-е места с «Рейнджерс»). 

«Мне нравится система «1-8», потому что при таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить.

Вероятно, это лучший способ обеспечить такое вознаграждение, хотя особой разницы нет. Мне старая схема нравится немного больше», – сказал капитан «Питтсбурга». 

4 комментария

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Михаил Майоров
Сид прав
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LeicesterCity
Да. Торонто и Тампа опять в этом сезоне в первом раунде сойдутся
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adimsonekat
Согласен с Сидом полностью. Два реальных претендента на КС, с Востока например, в первом раунде бьются между собой, бред.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Реально,идиотская схема
+15
-1
+14
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