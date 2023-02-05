Кросби за старый формат плей-офф НХЛ: «При таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить»

выступил за старый формат плей-офф .

С 1993 по 2013 годы действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.

С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

В частности, из-за такой формулы в первом раунде прошлого плей-офф сыграли «Торонто» (3-е место в конференции) и «Тампа» (разделила 4-5-е места с «Рейнджерс»).

«Мне нравится система «1-8», потому что при таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить.

Вероятно, это лучший способ обеспечить такое вознаграждение, хотя особой разницы нет. Мне старая схема нравится немного больше», – сказал капитан « ».