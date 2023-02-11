Патрик Кэйн о возможном обмене: «Думаю, в течение следующих 10 дней или около того мы получим более четкое представление о том, что произойдет»

высказался касательно возможного обмена из «Чикаго».

В межсезонье нападающий может стать неограниченно свободным агентом. Игрок еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в намечен на 3 марта.

Кэйн сообщил, что еще не обсуждал свое будущее с генменеджером «Чикаго» Кайлом Дэвидсоном.

«Я не ходил к Кайлу и не говорил: «Я хочу перейти сюда [или] я хочу [остаться]. Я еще ни к чему из этого не пришел.

Я думаю, что в течение следующих 10 дней или около того мы, вероятно, получим более четкое представление о том, что произойдет», – сказал нападающий « ».