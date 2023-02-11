Патрик Кэйн о возможном обмене: «Думаю, в течение следующих 10 дней или около того мы получим более четкое представление о том, что произойдет»

Теги возможные переходы Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн высказался касательно возможного обмена из «Чикаго».

В межсезонье нападающий может стать неограниченно свободным агентом. Игрок еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

Кэйн сообщил, что еще не обсуждал свое будущее с генменеджером «Чикаго» Кайлом Дэвидсоном.

«Я не ходил к Кайлу и не говорил: «Я хочу перейти сюда [или] я хочу [остаться]. Я еще ни к чему из этого не пришел.

Я думаю, что в течение следующих 10 дней или около того мы, вероятно, получим более четкое представление о том, что произойдет», – сказал нападающий «Чикаго».

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7 комментариев

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al77
Ответ 37old
Там платежку надо чистить. Пулю куда-то деть. Даже если Чикаго удержит половину кепки Кейна и еще четверть на себя повесит условная Аризона, места нет. 1й и 4-5й пики точно придётся отдать и еще что-то чтоб слить финна. И непонятно, что у Патрика с бедром. А никто медкарту за здорово живешь показывать не станет.
Вопрос что Чикаго захочет. Если рейнджеры решили что Тарасенко дешевле - то вопрос что хочет Чикаго...
По обмену судя по платежке действительно единственный вариант вписать Кейна в Эдмонтон это половину держит Чикаго, половину условная Аризона а из нефти уходит Фогеле и куча пиков.
дефов трогать нельзя... а из других нападающих Конор-Драйз-Хайман-Хопкинс-Кейн врядли кого тронут... ну может еще скинут Пулюярви...
варианты есть - вопрос кого хочет Чикаго и сколько дополнительно пиков.
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rent56
Ответ 37old
Там платежку надо чистить. Пулю куда-то деть. Даже если Чикаго удержит половину кепки Кейна и еще четверть на себя повесит условная Аризона, места нет. 1й и 4-5й пики точно придётся отдать и еще что-то чтоб слить финна. И непонятно, что у Патрика с бедром. А никто медкарту за здорово живешь показывать не станет.
половина удержат, Пулю в сунут Чикаго, какой то пик отдадут, 3,5 млн за такого игрока в ПО будет супер.
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37old
Ответ rent56
Кейн - Макдэвид - Кейн было бы интересно посмотреть
Там платежку надо чистить. Пулю куда-то деть.
Даже если Чикаго удержит половину кепки Кейна и еще четверть на себя повесит условная Аризона, места нет. 1й и 4-5й пики точно придётся отдать и еще что-то чтоб слить финна. И непонятно, что у Патрика с бедром. А никто медкарту за здорово живешь показывать не станет.
+1
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MosesPray
В Нью-Йорк к Панарину
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Антон Якимцев
Ответ rent56
Кейн - Макдэвид - Кейн было бы интересно посмотреть
И даже так желание Макдевида о КС не исполнится.
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rent56
Кейн - Макдэвид - Кейн
было бы интересно посмотреть
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Мадина Уйгурова
легенда Чикаго
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