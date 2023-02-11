Патрик Кэйн о возможном обмене: «Думаю, в течение следующих 10 дней или около того мы получим более четкое представление о том, что произойдет»
Патрик Кэйн высказался касательно возможного обмена из «Чикаго».
В межсезонье нападающий может стать неограниченно свободным агентом. Игрок еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
Кэйн сообщил, что еще не обсуждал свое будущее с генменеджером «Чикаго» Кайлом Дэвидсоном.
«Я не ходил к Кайлу и не говорил: «Я хочу перейти сюда [или] я хочу [остаться]. Я еще ни к чему из этого не пришел.
Я думаю, что в течение следующих 10 дней или около того мы, вероятно, получим более четкое представление о том, что произойдет», – сказал нападающий «Чикаго».
По обмену судя по платежке действительно единственный вариант вписать Кейна в Эдмонтон это половину держит Чикаго, половину условная Аризона а из нефти уходит Фогеле и куча пиков.
дефов трогать нельзя... а из других нападающих Конор-Драйз-Хайман-Хопкинс-Кейн врядли кого тронут... ну может еще скинут Пулюярви...
варианты есть - вопрос кого хочет Чикаго и сколько дополнительно пиков.
Даже если Чикаго удержит половину кепки Кейна и еще четверть на себя повесит условная Аризона, места нет. 1й и 4-5й пики точно придётся отдать и еще что-то чтоб слить финна. И непонятно, что у Патрика с бедром. А никто медкарту за здорово живешь показывать не станет.
было бы интересно посмотреть