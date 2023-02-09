Илья Михеев: «Болельщики любят Кузьменко. Он открытый человек, со всеми может поговорить, похихикать. Всегда на позитиве»

Илья Михеев поделился мнением о форварде Андрее Кузьменко.

– Форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко (22 шайбы) идет третьим среди россиян по голам, уступая только Кириллу Капризову (28) и Александру Овечкину (32). Я вижу, как его обожают фанаты «Ванкувера».

– Да-да, болельщики любят Кузю. Он открытый человек, со всеми может поговорить, похихикать. Всегда на позитиве, у него все отлично.

И мы ему стараемся помочь как первогодку в НХЛ. Но Андрей и сам прекрасно справляется, у него адаптация прошла очень быстро.

– Вы не всегда играли в одной тройке?

– Первую часть сезона мы выступали вместе. Потом тренерский штаб начал менять звенья, но от нас тут ничего не зависит.

– Связка Кузьменко с Элиасом Петтерссоном производит впечатление?

– Да, соглашусь, у них отличное взаимопонимание. Это два более-менее одинаковых форварда. Петя больше отдает пасы, а Кузя исполняет, – сказал нападающий «Ванкувера».