Илья Михеев: «Болельщики любят Кузьменко. Он открытый человек, со всеми может поговорить, похихикать. Всегда на позитиве»

Теги болельщики Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Илья Михеев Матч ТВ Элиас Петтерссон Хоккей

Илья Михеев поделился мнением о форварде Андрее Кузьменко.

– Форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко (22 шайбы) идет третьим среди россиян по голам, уступая только Кириллу Капризову (28) и Александру Овечкину (32). Я вижу, как его обожают фанаты «Ванкувера».

– Да-да, болельщики любят Кузю. Он открытый человек, со всеми может поговорить, похихикать. Всегда на позитиве, у него все отлично.

И мы ему стараемся помочь как первогодку в НХЛ. Но Андрей и сам прекрасно справляется, у него адаптация прошла очень быстро.

– Вы не всегда играли в одной тройке?

– Первую часть сезона мы выступали вместе. Потом тренерский штаб начал менять звенья, но от нас тут ничего не зависит.

– Связка Кузьменко с Элиасом Петтерссоном производит впечатление?

– Да, соглашусь, у них отличное взаимопонимание. Это два более-менее одинаковых форварда. Петя больше отдает пасы, а Кузя исполняет, – сказал нападающий «Ванкувера».

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