Власов о Шестеркине и Бобровском: «Игорь всегда забирал свой шанс – в СКА, в «Рейнджерс». У Сергея после перехода во «Флориду» был серьезный спад, но Боб вернулся»

Константин Власов высказался об игре российских вратарей в .

– Можно ли назвать Василевского одним из лучших вратарей в истории НХЛ или даже всего хоккея?

– Дай бог Андрею здоровья и долголетия в спорте. На данный момент уже внес серьезный вклад в историю североамериканского и российского хоккея, но чтобы считаться лучшим мире, надо много сезонов играть на хорошем уровне, выигрывать кубки, чемпионаты мира и Олимпийские игры. История помнит чемпионов-победителей.

– Кто, помимо Василевского и Сорокина, на ваш взгляд входит в топ-3?

– Я бы назвал Шестеркина. Есть еще , но я ставлю этих трех ребят повыше, потому что они моложе, чем Сергей. У Ильи, Игоря и Андрея есть еще время для больших побед и большой истории.

Когда я впервые увидел Бобровского, Сергею было 19 лет. Я был поражен его работоспособностью, энергией, спортивной наглостью и желанием работать над собой. Благодаря этим качествам Сергей достиг отличных результатов в своей профессиональной карьере.

Да, у Бобровского после перехода во «Флориду» был серьезный спад в игре, но уже на старте прошлого сезона было видно, что Боб вернулся.

– Чем хорош Шестеркин?

– Шестеркин мне запомнился тем, что он всегда забирал свой шанс. Это очень важно в профессиональном спорте. Когда меня пригласили работать в сборную России-U15, Игоря не было даже в расширенном списке. В Новогорске он появился только спустя два года.

Мы вызвали его в юниорскую сборную U17 перед турниром в Канаде и дали ему шанс показать себя, а он им воспользовался на 100 процентов. Через год Игорь уже поехал на ЮЧМ-2013 в Сочи первым номером, где тоже сыграл на хорошем уровне. Следующий шанс ему дали в СКА, и он его забрал. То же самое произошло и в « ».

Шестеркин, Сорокин и Василевский – все очень разные вратари с разными историями и особой изюминкой. Илья брал за счет большого объема работы и терпения, Андрей – внутренним стержнем и природными данными, а Игорь – своей хваткой. Так что мне очень было интересно наблюдать за их развитием, – сказал тренер « ».