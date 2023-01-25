Мильштейн о контракте Сергачева на 68 млн долларов: «Это вызов. Миша прогрессирует, доказывая всем, что он один из лучших защитников своего времени»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Матч ТВ Дэн Мильштейн деньги Хоккей

Дэн Мильштейн заявил, что защитник «Тампы» Михаил Сергачев не зациклен на деньгах.

– Защитник «Тампы» Михаил Сергачев подписал восьмилетний договор на 68 млн долларов. Большие деньги не задавили – наоборот, он прибавил в игре. Согласны?

– Руководство «Тампы» понимало перспективы Михаила Сергачева в их команде, поэтому дало такой контракт. Помимо хоккея Миша много читает, учится, он не зациклен на деньгах.

Он разносторонний человек. И его контракт – это не фраза «жизнь удалась», а вызов, что нужно играть еще лучше. Поэтому Сергачев прогрессирует, доказывая всем, что он один из лучших защитников своего времени.

– Чему учится Сергачев?

– И хоккею в том числе, когда просматривает много видео, дополнительно работает над разными моментами. И в «Тампе» у них здоровая конкурентная обстановка, когда ребята даже в Рождество сами выходят на тренировки. Потому что они хотят стать лучше. И какая разница, что в этот день – выходной? – сказал агент.

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6 комментариев

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Zomourning33
Ответ curdboy
Количество глупых привозов от Миши нужно сократить, и сразу станет заметен прогресс)
Да, это серьезный недостаток его игры. Мне кажется больше, это исходит из его стиля. Все эти слепые передачи в никуда себе за спину априори не являются надежной игрой в обороне. Так можно и в чужой ошибиться на привоз себе, а уж жонглирование перед своими воротами - полная глупость.
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curdboy
Ответ e1ther - e1ther
Хэдман мой любимый защитник,ибо умеет и там и там)но кота лет пять назад своего,я назвал Йоси)
))))
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e1ther - e1ther
Ответ curdboy
Ну то, что косяки будут случаться у всех - это понятно. Витя тот же, прекрасный пример для Сергача)) Но вот эти попытки паса не глядя a la Куч в своей зоне надо прекращать. Тот же Кучеров такие пасы на клюшки соперникам раздаёт только в средней и зоне противника - так хотя бы есть ещё шанс попытаться догнать)))
Хэдман мой любимый защитник,ибо умеет и там и там)но кота лет пять назад своего,я назвал Йоси)
+1
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+1
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curdboy
Ответ e1ther - e1ther
Он же ещё молодой,Орлова в первые сезоны просто с грязью мешали,за его привозы,прошло лет 6,и теперь без него даже трудно представить защиту,хотя до сих пор косяки бывают))
Ну то, что косяки будут случаться у всех - это понятно. Витя тот же, прекрасный пример для Сергача)) Но вот эти попытки паса не глядя a la Куч в своей зоне надо прекращать. Тот же Кучеров такие пасы на клюшки соперникам раздаёт только в средней и зоне противника - так хотя бы есть ещё шанс попытаться догнать)))
+1
0
+1
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e1ther - e1ther
Ответ curdboy
Количество глупых привозов от Миши нужно сократить, и сразу станет заметен прогресс)
Он же ещё молодой,Орлова в первые сезоны просто с грязью мешали,за его привозы,прошло лет 6,и теперь без него даже трудно представить защиту,хотя до сих пор косяки бывают))
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0
0
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curdboy
Количество глупых привозов от Миши нужно сократить, и сразу станет заметен прогресс)
+6
-2
+4
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