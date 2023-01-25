Мильштейн о контракте Сергачева на 68 млн долларов: «Это вызов. Миша прогрессирует, доказывая всем, что он один из лучших защитников своего времени»

заявил, что защитник «Тампы» Михаил Сергачев не зациклен на деньгах.

– Защитник «Тампы» подписал восьмилетний договор на 68 млн долларов. Большие деньги не задавили – наоборот, он прибавил в игре. Согласны?

– Руководство « » понимало перспективы Михаила Сергачева в их команде, поэтому дало такой контракт. Помимо хоккея Миша много читает, учится, он не зациклен на деньгах.

Он разносторонний человек. И его контракт – это не фраза «жизнь удалась», а вызов, что нужно играть еще лучше. Поэтому Сергачев прогрессирует, доказывая всем, что он один из лучших защитников своего времени.

– Чему учится Сергачев?

– И хоккею в том числе, когда просматривает много видео, дополнительно работает над разными моментами. И в «Тампе» у них здоровая конкурентная обстановка, когда ребята даже в Рождество сами выходят на тренировки. Потому что они хотят стать лучше. И какая разница, что в этот день – выходной? – сказал агент.