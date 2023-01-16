Гарланд об ударе от Сергачева: «Я играю как крыса с 16 лет. Привык к этому»
Конор Гарланд высказался о том, что Михаил Сергачев ударил его по лицу.
Напомним, что инцидент произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Ванкувером».
Во время стычки, возникшей на 60-й минуте, россиянин ударил форварда канадского клуба Конора Гарланда по лицу. В результате Сергачев был оштрафован на пять тысяч долларов.
Гарланд и Сергачев пообщались после игры. Об этом рассказал Конор. Сергачев хотел убедиться, что с Гарландом все в порядке, а также объяснить свое поведение.
«В тот момент было больно, но я в порядке. Я играю как крыса с 16 лет, так что привык к этому», – сказал нападающий «Кэнакс».
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