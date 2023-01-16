Гарланд об ударе от Сергачева: «Я играю как крыса с 16 лет. Привык к этому»

Теги Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Конор Гарланд Михаил Сергачев Хоккей

Конор Гарланд высказался о том, что Михаил Сергачев ударил его по лицу.

Напомним, что инцидент произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Ванкувером».

Во время стычки, возникшей на 60-й минуте, россиянин ударил форварда канадского клуба Конора Гарланда по лицу. В результате Сергачев был оштрафован на пять тысяч долларов.

Гарланд и Сергачев пообщались после игры. Об этом рассказал Конор. Сергачев хотел убедиться, что с Гарландом все в порядке, а также объяснить свое поведение.

«В тот момент было больно, но я в порядке. Я играю как крыса с 16 лет, так что привык к этому», – сказал нападающий «Кэнакс».

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7 комментариев

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Madcomposer
Он сказал "Я играю как Маршанд с 16 лет", тут просто автозамена сработала
+7
0
+7
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Сергей Кот
Ответ e1ther - e1ther
мне кажется rat’s во всем мире,кроме Индии,неприятное #ивотное)даже спортс не пропускает,это слово))
просто как вариант, некое слэнгвое выражение, которое означает исполнение определенной роли на льду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Бакин
Перевод этого приложения нельзя верить
+1
0
+1
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Spit@ma
Я буду обожать этого парня теперь. Блин, открытое забрало… Признать себя идиотом - это еще ладно. Но крысой…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ Сергей Кот
ну может в их значении это не значит что-то прям негативное
мне кажется rat’s во всем мире,кроме Индии,неприятное #ивотное)даже спортс не пропускает,это слово))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кот
Ответ e1ther - e1ther
неожиданно,самокритично))
ну может в их значении это не значит что-то прям негативное
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
неожиданно,самокритично))
+27
-1
+26
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