Гарланд об ударе от Сергачева: «Я играю как крыса с 16 лет. Привык к этому»

Конор Гарланд высказался о том, что ударил его по лицу.

Напомним, что инцидент произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата между « » и « ».

Во время стычки, возникшей на 60-й минуте, россиянин ударил форварда канадского клуба по лицу. В результате Сергачев был оштрафован на пять тысяч долларов.

Гарланд и Сергачев пообщались после игры. Об этом рассказал Конор. Сергачев хотел убедиться, что с Гарландом все в порядке, а также объяснить свое поведение.

«В тот момент было больно, но я в порядке. Я играю как крыса с 16 лет, так что привык к этому», – сказал нападающий «Кэнакс».