«Коламбус» отправил Тарасова в АХЛ, «Сент-Луис» – Александрова
«Коламбус» отправил Даниила Тарасова в АХЛ, «Сент-Луис» – Никиту Александрова.
23-летний вратарь «Блю Джекетс» провел только один матч в НХЛ после рождественской паузы.
Всего в этом сезоне у него 13 игр в НХЛ (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 3,28) и 4 в АХЛ.
22-летний Александров был вызван в основу 2 января и забил свои первые голы в НХЛ за время этой командировки.
Всего в лиге у него в этом сезоне 16 матчей и 4 (2+2) очка. В АХЛ – 22 игры и 18 (11+7) баллов.
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