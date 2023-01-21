«Коламбус» отправил Тарасова в АХЛ, «Сент-Луис» – Александрова

« » отправил в АХЛ, « » – .

23-летний вратарь «Блю Джекетс» провел только один матч в НХЛ после рождественской паузы.

Всего в этом сезоне у него 13 игр в НХЛ (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 3,28) и 4 в АХЛ.

22-летний Александров был вызван в основу 2 января и забил свои первые голы в за время этой командировки.

Всего в лиге у него в этом сезоне 16 матчей и 4 (2+2) очка. В АХЛ – 22 игры и 18 (11+7) баллов.