«Коламбус» отправил Тарасова в АХЛ, «Сент-Луис» – Александрова

Теги Сент-Луис Коламбус НХЛ АХЛ Спрингфилд Кливленд Даниил Тарасов 1999 Никита Александров Хоккей

«Коламбус» отправил Даниила Тарасова в АХЛ, «Сент-Луис» – Никиту Александрова.

23-летний вратарь «Блю Джекетс» провел только один матч в НХЛ после рождественской паузы.

Всего в этом сезоне у него 13 игр в НХЛ (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 3,28) и 4 в АХЛ. 

22-летний Александров был вызван в основу 2 января и забил свои первые голы в НХЛ за время этой командировки.

Всего в лиге у него в этом сезоне 16 матчей и 4 (2+2) очка. В АХЛ – 22 игры и 18 (11+7) баллов. 

1 комментарий

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TBFTT
Александрова по делу отправили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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