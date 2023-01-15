«Сорокин – лучший вратарь в НХЛ. Он феноменален». Капитан «Айлендерс» об игре Ильи

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Капитан «Айлендерс» Андерс Ли назвал Илью Сорокина лучшим вратарем в НХЛ.

Сегодня российский вратарь отразил 22 броска из 23 в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (2:1). 

«Он феноменален на протяжении всего сезона. Каждый вечер. Он лучший вратарь в лиге.

Он очень спокоен и обладает огромным самообладанием. Каждый раз дает нам шанс на победу. Сегодня он ее обеспечил», – сказал Ли. 

Улльмарк – главный претендент на «Везина Трофи», Сорокин – 3-й, Хеллибак – 2-й (NHL.com)

1 комментарий

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GreatMcDavid97
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