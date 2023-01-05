Ванечек одержал 14 побед в первых 25 матчах за «Нью-Джерси», повторив результат Бродера. Рекорд у Бурка (15)
Вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек отразил 32 броска из 33 в матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:1) и был признан первой звездой.
Чех одержал 14 побед в первых 25 играх за «Девилс» в лиге и вышел на 2-е место в истории франшизы, сравнявшись с Мартином Бродером.
Рекорд принадлежит Шону Бурку – 15 побед в первых 25 матчах за «Нью-Джерси».
Ванечек перешел в «Девилс» в межсезонье в результате обмена из «Вашингтона».
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