Кравец о 7:1 с «Автомобилистом»: «Счет не отображает всего, что происходило на площадке. Знал, что Ткачев – сильный хоккеист, нужно было дать ребятам играть»

поделился эмоциями после победы над « » со счетом 7:1.

«Авангард» продлил серию побед до семи матчей.

«Первая игра после новогодних выходных, так что хотелось показать хороший хоккей против лидера конференции.

Попытались забыть крупный домашний выигрыш, настраивались на серьезный матч. Так и вышло: была обоюдоострая игра в первом периоде, может, мы немного почетче в обороне сыграли, забили хороший гол на контратаке.

В целом было непросто, но за счет правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. Конечно, нельзя не отметить вратаря ( ), который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства.

«Автомобилист» – действительно сильная команда, и счет не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя.

Что касается , то я всегда знал, что это очень сильный игрок. С Найтом и Буше у него отличное взаимодействие. Мне нужно было лишь дать ребятам играть в хоккей и потребовать от них ответных действий: дисциплины и хорошей игры в обороне», – сказал главный тренер « ».