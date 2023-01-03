Кравец о 7:1 с «Автомобилистом»: «Счет не отображает всего, что происходило на площадке. Знал, что Ткачев – сильный хоккеист, нужно было дать ребятам играть»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Михаил Кравец поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» со счетом 7:1.

«Авангард» продлил серию побед до семи матчей.

«Первая игра после новогодних выходных, так что хотелось показать хороший хоккей против лидера конференции.

Попытались забыть крупный домашний выигрыш, настраивались на серьезный матч. Так и вышло: была обоюдоострая игра в первом периоде, может, мы немного почетче в обороне сыграли, забили хороший гол на контратаке.

В целом было непросто, но за счет правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. Конечно, нельзя не отметить вратаря (Василия Демченко), который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства.

«Автомобилист» – действительно сильная команда, и счет не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя.

Что касается Владимира Ткачева, то я всегда знал, что это очень сильный игрок. С Найтом и Буше у него отличное взаимодействие. Мне нужно было лишь дать ребятам играть в хоккей и потребовать от них ответных действий: дисциплины и хорошей игры в обороне», – сказал главный тренер «Авангарда».

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1 комментарий

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Tommy Shelby
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В принципе ожидалось, что начало сезона было аномальным в плане результатов и команда выправит положение, но сейчас результаты превосходят ожидание.
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+7
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