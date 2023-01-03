Кравец о 7:1 с «Автомобилистом»: «Счет не отображает всего, что происходило на площадке. Знал, что Ткачев – сильный хоккеист, нужно было дать ребятам играть»
Михаил Кравец поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» со счетом 7:1.
«Авангард» продлил серию побед до семи матчей.
«Первая игра после новогодних выходных, так что хотелось показать хороший хоккей против лидера конференции.
Попытались забыть крупный домашний выигрыш, настраивались на серьезный матч. Так и вышло: была обоюдоострая игра в первом периоде, может, мы немного почетче в обороне сыграли, забили хороший гол на контратаке.
В целом было непросто, но за счет правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. Конечно, нельзя не отметить вратаря (Василия Демченко), который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства.
«Автомобилист» – действительно сильная команда, и счет не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя.
Что касается Владимира Ткачева, то я всегда знал, что это очень сильный игрок. С Найтом и Буше у него отличное взаимодействие. Мне нужно было лишь дать ребятам играть в хоккей и потребовать от них ответных действий: дисциплины и хорошей игры в обороне», – сказал главный тренер «Авангарда».
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