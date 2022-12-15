Кручинин об ошибках «Торпедо»: «Это не атакующий, а детский тупой хоккей. Иногда за голову хватаемся»

поделился мнением о стиле игры «Торпедо».

– У «Торпедо» немного безбашенный стиль из-за того, что вы всей пятеркой бежите в атаку. Сами удивляетесь, когда пересматриваете моменты и видите дыры в обороне?

– Мы не то что удивляемся, а иногда за голову хватаемся, как играем. Идет подмена понятий: мы играем в атакующий хоккей, но это не значит, что пять человек бегут в атаку и забывают про оборону.

Атакующий хоккей основывается на контроле шайбы, на постоянной угрозе воротам, на риске. У нас молодая команда, иногда нас начинает захлестывать, ребята хотят набирать очки, вот и случаются поражения. В раздевалке нам говорят, что надо успокоиться и голову включать.

Так что это все не атакующий хоккей, а детский тупой хоккей. Наша команда по ходу сезона учится. Мы как ребенок, который сталкивается с чем-то новым. Раз – обыграли атакующего соперника. Потом встретились с «Локомотивом», уперлись, не знаем что делать, начали разбираться, – сказал нападающий .