Беднар о травме Маккиннона: «Он пропустит какое-то время. Мы не знаем, как долго его не будет»
Джаред Беднар высказался касательно травмы Нэтана Маккиннона.
Форвард «Колорадо» получил повреждение в матче с «Филадельфией» (3:5). Он ушел со льда в первом периоде с травмой верхней части тела.
«Тот факт, что он ушел в начале игры, не является хорошим знаком.
Мы знаем, что он пропустит какое-то время, но не знаем, как долго его не будет», – сказал главный тренер «Колорадо» в эфире Altitude Sports Radio.
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