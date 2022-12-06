Беднар о травме Маккиннона: «Он пропустит какое-то время. Мы не знаем, как долго его не будет»

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Джаред Беднар высказался касательно травмы Нэтана Маккиннона.

Форвард «Колорадо» получил повреждение в матче с «Филадельфией» (3:5). Он ушел со льда в первом периоде с травмой верхней части тела.

«Тот факт, что он ушел в начале игры, не является хорошим знаком.

Мы знаем, что он пропустит какое-то время, но не знаем, как долго его не будет», – сказал главный тренер «Колорадо» в эфире Altitude Sports Radio.

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