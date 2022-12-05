У «Колорадо» травмированы 10 хоккеистов основного состава. Не игравший два года в НХЛ Юдон дебютирует за команду

В основном составе из-за травм отсутствуют 10 хоккеистов.

Предстоящий матч регулярного чемпионата против «Филадельфии» в связи с повреждением пропустит Жан-Люк Фоуди. Дебютный матч за «Эвеланш» проведет нападающий , который не выступал в лиге с 2020 года.

Таким образом, у «Колорадо» сейчас не могут играть из-за травм десять игроков.

Это Жан-Люк Фоуди, а также Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, , , Шейн Боуэрс, , и Кертис Макдермид.