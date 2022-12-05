У «Колорадо» травмированы 10 хоккеистов основного состава. Не игравший два года в НХЛ Юдон дебютирует за команду
В основном составе «Колорадо» из-за травм отсутствуют 10 хоккеистов.
Предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» в связи с повреждением пропустит Жан-Люк Фоуди. Дебютный матч за «Эвеланш» проведет нападающий Шарль Юдон, который не выступал в лиге с 2020 года.
Таким образом, у «Колорадо» сейчас не могут играть из-за травм десять игроков.
Это Жан-Люк Фоуди, а также Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, Арттури Лехконен, Даррен Хелм, Шейн Боуэрс, Джош Мэнсон, Боуэн Байрэм и Кертис Макдермид.
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