Светлов после 1:4: «У «Сочи» гриппозная полоса – все кашляют, многие приболели. «Локомотив» доминировал»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:4).

«Конечно, противник нас сегодня во многих компонентах опережал, был быстрее, собраннее. У нас было много удалений, которые не совсем с нашей стороны были оправданы. Из-за этих всех удалений игра и поломалась.

Мы что-то пробовали в третьем периоде, пытались спасти игру, но не получилось. Противник доминировал, противник был посвежее, быстрее.

Масса вопросов к нашему сегодняшнему составу, очень много ребят болевших пришли в состав, многие приболели. У нас какая-то гриппозная полоса, все ходят, кашляют, сопливые – может, это и сыграло глобальную роль в том, что сегодня все получилось не так, как хотелось бы», – сказал .