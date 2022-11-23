Светлов после 1:4: «У «Сочи» гриппозная полоса – все кашляют, многие приболели. «Локомотив» доминировал»
Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:4).
«Конечно, противник нас сегодня во многих компонентах опережал, был быстрее, собраннее. У нас было много удалений, которые не совсем с нашей стороны были оправданы. Из-за этих всех удалений игра и поломалась.
Мы что-то пробовали в третьем периоде, пытались спасти игру, но не получилось. Противник доминировал, противник был посвежее, быстрее.
Масса вопросов к нашему сегодняшнему составу, очень много ребят болевших пришли в состав, многие приболели. У нас какая-то гриппозная полоса, все ходят, кашляют, сопливые – может, это и сыграло глобальную роль в том, что сегодня все получилось не так, как хотелось бы», – сказал Сергей Светлов.
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