Светлов про 2:8 с «Автомобилистом»: «Не наш день. Жалко, что пропустили больше, чем хотелось»

Главный тренер прокомментировал поражение от (2:8).

– Поздравляю соперника с победой, с хорошей игрой. Видно, что команда хорошо подготовилась и мощно начала. Это был не наш день, во многих компонентах проиграли. Главную роль сыграло наше меньшинство, готовились к большинству «Автомобилиста», но не смогли справиться.

– Первая шайба сломила команду?

– Всегда, когда делаем ошибки, наказывают голами быстро. Потом было двойное удаления, два гола – начинать игру с 0:3 не очень хорошо.

– Не испортила ли игра ощущение от выездной серии?

– Неприятно проигрывать с большим счетом, домой возвращаться. Но это спорт, это хоккей, много отдали эмоций и сил в играх против мощных противников. «Автомобилист» – лидер Восточной конференции, соперник был сильнее и быстрее нас. Жалко, что пропустили больше, чем хотелось.

– В какой момент поняли, что команда проиграла?

– Такого момента не было, стараемся своего лица никогда не ронять. Пропустили четыре шайбы с пяти удалений, это очень много, плюс два рикошета, не совсем приятно. Просил ребят играть до конца, – сказал .