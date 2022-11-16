Плющев о «Торпедо»: «Ларионов внедрил действительно хорошие элементы советской школы за короткий период времени»

Теги Торпедо судьи Владимир Плющев Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением об игре «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

– Как вам «Торпедо» Ларионова? Многим нравится их хоккей.

– Полностью соглашусь, я об этом уже говорил.

– Как думаете, в плей-офф такой хоккей будет работать?

– Да будет он работать в плей-офф, если судьи будут относиться к «Торпедо» как к команде, которую надо уважать. А не закрывать глаза на фолы против них.

Игорь внедрил за этот короткий период времени действительно хорошие элементы нашей советской школы. Он всегда говорил, что советская школа яркая и фундаментальная. Я не хочу раскрывать его секреты в тренерской работе. Но совершенно уверен, что он требует от них той работы с шайбой, которую требовали в свое время от нас. А это сохранение шайбы, хороший тонкий пас, не пас ради паса, а на обострение, – сказал заслуженный тренер России.

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