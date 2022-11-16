Плющев о «Торпедо»: «Ларионов внедрил действительно хорошие элементы советской школы за короткий период времени»
Владимир Плющев поделился мнением об игре «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
– Как вам «Торпедо» Ларионова? Многим нравится их хоккей.
– Полностью соглашусь, я об этом уже говорил.
– Как думаете, в плей-офф такой хоккей будет работать?
– Да будет он работать в плей-офф, если судьи будут относиться к «Торпедо» как к команде, которую надо уважать. А не закрывать глаза на фолы против них.
Игорь внедрил за этот короткий период времени действительно хорошие элементы нашей советской школы. Он всегда говорил, что советская школа яркая и фундаментальная. Я не хочу раскрывать его секреты в тренерской работе. Но совершенно уверен, что он требует от них той работы с шайбой, которую требовали в свое время от нас. А это сохранение шайбы, хороший тонкий пас, не пас ради паса, а на обострение, – сказал заслуженный тренер России.
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