Плющев о «Торпедо»: «Ларионов внедрил действительно хорошие элементы советской школы за короткий период времени»

поделился мнением об игре под руководством .

– Как вам «Торпедо» Ларионова? Многим нравится их хоккей.

– Полностью соглашусь, я об этом уже говорил.

– Как думаете, в плей-офф такой хоккей будет работать?

– Да будет он работать в плей-офф, если судьи будут относиться к «Торпедо» как к команде, которую надо уважать. А не закрывать глаза на фолы против них.

Игорь внедрил за этот короткий период времени действительно хорошие элементы нашей советской школы. Он всегда говорил, что советская школа яркая и фундаментальная. Я не хочу раскрывать его секреты в тренерской работе. Но совершенно уверен, что он требует от них той работы с шайбой, которую требовали в свое время от нас. А это сохранение шайбы, хороший тонкий пас, не пас ради паса, а на обострение, – сказал заслуженный тренер России.