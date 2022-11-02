КХЛ представила форму сборных дивизионов для Матча звезд в Челябинске

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КХЛ представила комплекты формы сборных дивизионов, которые сыграют на Матче звезд.

Фонбет Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря. 

«Форма каждой из команд представляет собой сочетание двух цветов – золотого и белого (дивизион Чернышева), белого и серебряного (дивизион Тарасова), черного и золотого (дивизион Харламова), серебряного и черного (дивизион Боброва).

Выбор цветов обусловлен гаммой герба Челябинска, на котором изображен золотой верблюд на серебряном щите.

Плюс добавились классические черный и белый, которые являются основными цветами «Трактора», а строгость этого сочетания отсылает к связи местного хоккея и промышленности.

Отдельно стоит сказать о шрифтах, используемых в написании фамилий и номеров на форме – они стилизованы под трафарет, отсылая к промышленности Челябинска: именно трафаретные шрифты используются на производстве при написании маркировок и производственных обозначений», – говорится на официальном сайте лиги. 

Изображения: официальный сайт КХЛ.

 

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