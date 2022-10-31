Жафяров взял под опеку черного ягуара Ричарда из Ленинградского зоопарка: «Сможем оказывать скромную помощь редкому коту»

Форвард СКА Дамир Жафяров поможет содержать черного ягуара в Ленинградском зоопарке.

«Как только мы объявили о появлении в зоопарке ягуара Ричарда, сразу появились желающие взять его под опеку.

Опекать нашего роскошного питомца будет семья Жафяровых: хоккеист, его жена Алина и маленькая дочь Аделия», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Очень здорово, что обитатель тропических лесов теперь живет в Ленинградском зоопарке. Наша семья получила возможность оказывать скромную помощь редкому коту.

Надеюсь, посетителям зоопарка понравится хищник Ричард», – подчеркнул Жафяров.