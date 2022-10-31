Жафяров взял под опеку черного ягуара Ричарда из Ленинградского зоопарка: «Сможем оказывать скромную помощь редкому коту»

Теги СКА КХЛ Дамир Жафяров коты животные и спорт Благотворительность Хоккей

Форвард СКА Дамир Жафяров поможет содержать черного ягуара в Ленинградском зоопарке.

«Как только мы объявили о появлении в зоопарке ягуара Ричарда, сразу появились желающие взять его под опеку.

Опекать нашего роскошного питомца будет семья Жафяровых: хоккеист, его жена Алина и маленькая дочь Аделия», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Очень здорово, что обитатель тропических лесов теперь живет в Ленинградском зоопарке. Наша семья получила возможность оказывать скромную помощь редкому коту.

Надеюсь, посетителям зоопарка понравится хищник Ричард», – подчеркнул Жафяров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные