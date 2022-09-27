Жафяров о первом матче против «Торпедо» в составе СКА: «Особенных эмоций нет. Неважно, с кем играть, на льду нет друзей»

высказался о первом матче против бывшей команды «Торпедо».

обыграл нижегородцев (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Жафяров отметился результативной передачей.

28-летний форвард в межсезонье перешел в петербургский клуб из , где провел 4 сезона.

«Хотим всегда быть злыми, а не только после поражения. Не обращаем внимания на какие-то серии.

Есть какие-то чувства, когда играешь против бывшей команды, но уже прошло достаточно времени. Особенных эмоций нет.

Теперь неважно, с кем играть. На льду нет друзей. Забить бывшим партнерам не хотел, хотелось только победить», – сказал Жафяров.