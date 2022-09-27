Жафяров о первом матче против «Торпедо» в составе СКА: «Особенных эмоций нет. Неважно, с кем играть, на льду нет друзей»

Теги СКА Торпедо КХЛ Дамир Жафяров Р-Спорт Хоккей

Дамир Жафяров высказался о первом матче против бывшей команды «Торпедо». 

СКА обыграл нижегородцев (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Жафяров отметился результативной передачей.

28-летний форвард в межсезонье перешел в петербургский клуб из «Торпедо», где провел 4 сезона. 

«Хотим всегда быть злыми, а не только после поражения. Не обращаем внимания на какие-то серии.

Есть какие-то чувства, когда играешь против бывшей команды, но уже прошло достаточно времени. Особенных эмоций нет.

Теперь неважно, с кем играть. На льду нет друзей. Забить бывшим партнерам не хотел, хотелось только победить», – сказал Жафяров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные