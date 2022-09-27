Жафяров о первом матче против «Торпедо» в составе СКА: «Особенных эмоций нет. Неважно, с кем играть, на льду нет друзей»

Дамир Жафяров высказался о первом матче против бывшей команды «Торпедо».
СКА обыграл нижегородцев (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Жафяров отметился результативной передачей.
28-летний форвард в межсезонье перешел в петербургский клуб из «Торпедо», где провел 4 сезона.
«Хотим всегда быть злыми, а не только после поражения. Не обращаем внимания на какие-то серии.
Есть какие-то чувства, когда играешь против бывшей команды, но уже прошло достаточно времени. Особенных эмоций нет.
Теперь неважно, с кем играть. На льду нет друзей. Забить бывшим партнерам не хотел, хотелось только победить», – сказал Жафяров.