Патрик Кэйн о том, что на матче с «Флоридой» была худшая посещаемость с 2007-го: «Надеюсь, «Чикаго» снова начнет заполнять арену, заинтересовывать людей»

прокомментировал посещаемость матчей «Чикаго» в сезоне-2022/23.

Игру против «Флориды» (4:2) посетили 12 859 зрителей. Это худший результат с 12 декабря 2007 года, когда на матч с «Лос-Анджелесом» пришли 12 534 болельщика.

«У нас менталитет аутсайдеров. Терять здесь действительно нечего. Надеюсь, мы снова начнем заполнять арену, заинтересовывать людей этой командой и тем, чего мы можем достичь.

Все немного по-другому, когда ты смотришь вверх и не видишь заполненной арены. Я видел это в сезоне-2007/08, так было в начале. Затем вы начинаете выигрывать, возникает заинтересованность, и здание довольно быстро заполняется. Я не удивлюсь, если это произойдет [снова]», – сказал нападающий .