«Чикаго» выиграл 4-й матч подряд, победив «Флориду». Кэйн забил 1-й гол в сезоне в 6-й игре

победил «Флориду», выиграв 4-й матч подряд.

«Блэкхокс», начавшие сезон с 2 поражений от «Колорадо» (2:5) и «Вегаса» (0:1), далее последовательно обыграли «Сан-Хосе» (5:2), «Детройт» (4:3 ОТ), «Сиэтл» (5:4) и сегодня «Пантерс» (4:2).

Форвард «индейцев» в матче с «Флоридой» набрал 2 (1+1) очка, забросив первую шайбу в сезоне. В 6 играх на счету 33-летнего нападающего 5 (1+4) баллов.

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