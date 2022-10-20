«Сиэтл» поместил Кемпни на драфт отказов для расторжения контракта. Михал выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном»

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Михал Кемпни уйдет из «Сиэтла».

32-летний защитник был помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Чешский хоккеист перешел в состав «Кракена» в межсезонье, подписав договор на 750 тысяч долларов.

В этом сезоне Кемпни не провел ни одной игры в НХЛ. Защитник сыграл два матча в АХЛ за фарм-клуб «Сиэтла», забросив одну шайбу.

Кемпни является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

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