Экс-форвард системы «Питтсбурга» Дрозг перешел в «Амур». Словенец набрал 27 очков в 103 матчах в АХЛ

В перешел бывший нападающий системы .

Дальневосточный клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 23-летним Яном Дрозгом.

Словенец задрафтован «Питтсбургом» в пятом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 152-м номером.

В прошлом сезоне Дрозг провел 23 матча в составе в АХЛ и набрал 10 (4+6) очков. Также форвард сыграл 15 игр за , записав на свой счет 1 (0+1) балл.

В общей сложности нападающий провел 103 матча в АХЛ и набрал 27 (14+13) очков.