Экс-форвард системы «Питтсбурга» Дрозг перешел в «Амур». Словенец набрал 27 очков в 103 матчах в АХЛ

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В «Амур» перешел бывший нападающий системы «Питтсбурга».

Дальневосточный клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 23-летним Яном Дрозгом.

Словенец задрафтован «Питтсбургом» в пятом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 152-м номером.

В прошлом сезоне Дрозг провел 23 матча в составе «Уилкс-Бэрри» в АХЛ и набрал 10 (4+6) очков. Также форвард сыграл 15 игр за «Гранд Рэпидс», записав на свой счет 1 (0+1) балл.

В общей сложности нападающий провел 103 матча в АХЛ и набрал 27 (14+13) очков.

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