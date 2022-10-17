Корбан Найт: «Авангард» при Кравеце стал активнее с шайбой. Это немного отличается от того, к чему мы привыкли»

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Корбан Найт поделился ожиданиями перед матчем против «Металлурга».

«Здорово быть снова в строю. Никому не хочется находиться в списке травмированных. Рад был вернуться на лед, особенно на домашний.

Первый матч после восстановления сыгран, сегодня нас ждет важная игра с хорошим противником.

«Металлург» здорово действует, у них хорошая команда. Для нас это отличный вызов, посмотрим, кто проявит себя.

С Михаилом Кравецом мы чуть более активно стали действовать с шайбой. Это немного отличается от того, к чему мы привыкли. По большому счету, мы придерживаемся той же системы.

Но, думаю, чем больше мы будем тренироваться, тем больше своих нюансов будет внедрять тренер», – сказал нападающий «Авангарда».

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