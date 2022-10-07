«Эдмонтон» выставил Саморукова и Янмарка на драфт отказов
«Эдмонтон» поместил Дмитрия Саморукова и Маттиаса Янмарка на драфт отказов.
Игроков может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.
«Эдмонтон» намерен отправить их в АХЛ.
Саморуков продлил контракт с «Ойлерс» на год и 775 тысяч долларов 3 марта. В сезоне-2021/22 он дебютировал в НХЛ. Саморуков провел одну игру в лиге, не набрав очков. В АХЛ он сыграл 51 матч и набрал 18 (3+15) баллов.
Янмарк перешел в «Эдмонтон» 17 июля, подписав контракт на год и 1,25 млн долларов. Прошлый сезон швед провел в «Вегасе», в составе которого отметился 67 матчами в чемпионате НХЛ и 25 (9+16) очками.
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