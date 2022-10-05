Заварухин о том, кто основной вратарь «Автомобилиста»: «Для нас загадка. У нас три хороших голкипера»

Главный тренер высказался о вратарях после матча с «Ак Барсом» (5:4 ОТ).

− Можете объяснить ситуацию во вратарской линии – кто основной голкипер?

− Для всей команды загадка, как и для нас. Есть определенный план, каждого вратаря подводим к конкретным играм, заранее ему об этом говорим. На сегодня у нас есть в составе три хороших голкипера.

− Знаете, кто будет играть в следующем матче с «Ак Барсом»?

− Сейчас переговорим с тренером вратарей. Думаю, решим.

− Неучев в 19 лет играет в большинстве. Настолько большое доверие игроку?

− Он неплохо играл в молодежном хоккее, у него есть талант. Надеюсь, поможет нам в большинстве.

− Перед матчем все говорили о потере Широкова и Да Косты. Отряд не заметил потери бойцов?

− Нам их не хватает. Это мастеровитые ребята, которые из ничего могут сделать гол. На первый план выходят командные действия, команда должна работать по определенной системе, не отходить от нее. Здорово, что игроки это поняли, – сказал .